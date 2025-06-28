В армії РФ виникла серйозна проблема: ГУР розповіло, на яке рішення пішов Кремль

Російським окупантам довелося піти на радикальний крок, щоб вирішити проблему з нестачею бойової техніки.

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В армії РФ виникла серйозна проблема/ колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

Росія кинула на фронт старі танки Т-62 через нестачу техніки

Вони в незадовільному стані через зберігання просто неба упродовж десятиліть

У РФ розглядають такий крок як тимчасове, але вимушене рішення

Країна-агресорка Росія відчуває брак сучасної броньованої техніки, тому російські загарбники змушені кидати на фронт старі танки Т-62.

Через серйозну нестачу танків РФ вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин. Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Зазначається, що в окупантів уже виснажилися резерви техніки 1970-х років випуску, і тому російське командування почало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.

"Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу", – йдеться у повідомлені.

У ГУР зазначають, що було зафіксоване перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ 27 червня.

Згідно з даними українського розвідувального управління, ці танки перебувають у незадовільному технічному стані, оскільки вони десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте Росії довелося почати їх використовувати через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М. Таке рішення в РФ розглядають як тимчасове, але вимушене.

"На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій", – додали у розвідці.

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