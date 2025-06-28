Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчительку

Ворог вбив подружжя, яке нещодавно стало бабусею та дідусем.

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Росіяни зруйнували життя ще однієї родини / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, t.me/truonline

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Цієї ночі в Одесі загинула вчителька

Жінка разом з чоловіком нещодавно стала бабусею і дідусем

У ніч на 28 червня країна-агресорка Росія атакувала Одесу. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок загинуло подружжя Катерини та Валентина.

Про це у Telegram повідомив мер міста Геннадій Труханов. За його словами Катерина Борсинська була людиною наймирнішої в світі професії - вчителькою, соціальним педагогом Михайлівського ліцею.

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Це згодом підтвердили і в навчальному закладі. Колеги написали, що Катерина була чуйним наставником для дітей, порадником для батьків, чудовою людиною з великим серцем та професійним педагогом.

"Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи. На жаль, війна не щадить нікого… Памʼять про Катерину Валентинівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Журналістка Зоя Казанжи також розповіла, що прямо перед повномасштабним вторгненням Катерина з Валентином стали бабусею і дідусем, у них зʼявилась онучечка. Але натішитися нею вони встигли лише 3 роки.

"Ніколи не знаєш, хто буде наступним. Цієї ночі не ти. Цієї ночі вони - молоді, енергійні, сповнені планів і мрій. Мить - і все. Життя ще однієї родини зруйновано назавжди", - написала вона.

Атака на Одесу 28 червня - що відомо

Нагадаємо, близько опівночі 28 червня російські окупанти завдали удару дронами по Одесі. Спершу стало відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автомобілів.

Станом на ранок з'ясувалося, що внаслідок атаки є двоє загиблих – рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя. Шестеро людей постраждали.

Згодом, як писав Главред, представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів, що є рідкістю порівняно з попередніми масованими нальотами.

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Хто такий Геннадій Труханов? Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

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