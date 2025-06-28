Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчительку

Анна Косик
28 червня 2025, 16:01
389
Ворог вбив подружжя, яке нещодавно стало бабусею та дідусем.
Учитель из Одессы, последствия удара по Одессе
Росіяни зруйнували життя ще однієї родини / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, t.me/truonline

Головне:

  • Цієї ночі в Одесі загинула вчителька
  • Жінка разом з чоловіком нещодавно стала бабусею і дідусем

У ніч на 28 червня країна-агресорка Росія атакувала Одесу. Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок загинуло подружжя Катерини та Валентина.

Про це у Telegram повідомив мер міста Геннадій Труханов. За його словами Катерина Борсинська була людиною наймирнішої в світі професії - вчителькою, соціальним педагогом Михайлівського ліцею.

відео дня

Це згодом підтвердили і в навчальному закладі. Колеги написали, що Катерина була чуйним наставником для дітей, порадником для батьків, чудовою людиною з великим серцем та професійним педагогом.

"Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи. На жаль, війна не щадить нікого… Памʼять про Катерину Валентинівну назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Журналістка Зоя Казанжи також розповіла, що прямо перед повномасштабним вторгненням Катерина з Валентином стали бабусею і дідусем, у них зʼявилась онучечка. Але натішитися нею вони встигли лише 3 роки.

"Ніколи не знаєш, хто буде наступним. Цієї ночі не ти. Цієї ночі вони - молоді, енергійні, сповнені планів і мрій. Мить - і все. Життя ще однієї родини зруйновано назавжди", - написала вона.

  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 ДСНС Одещини
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 Геннадій Труханов
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 Геннадій Труханов
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 Геннадій Труханов
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 Геннадій Труханов
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 ДСНС Одещини
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 ДСНС Одещини
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 ДСНС Одещини
  • Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025
    Удар дрона по 21-поверхівці в Одесі в ніч на 28 червня 2025 ДСНС Одещини

Атака на Одесу 28 червня - що відомо

Нагадаємо, близько опівночі 28 червня російські окупанти завдали удару дронами по Одесі. Спершу стало відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автомобілів.

Станом на ранок з'ясувалося, що внаслідок атаки є двоє загиблих – рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя. Шестеро людей постраждали.

Згодом, як писав Главред, представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що особливістю цієї атаки стала обмежена кількість використаних дронів, що є рідкістю порівняно з попередніми масованими нальотами.

Більше новин:

Хто такий Геннадій Труханов?

Геннадій Труханов — український політик і діяч місцевого самоврядування, міський голова Одеси (з 2014), керівник регіональної політичної партії Довіряй ділам. Народний депутат VII скликання, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУ

У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУ

16:27Війна
Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

16:21Україна
Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчительку

Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчительку

16:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

Останні новини

16:42

"Ми ніколи не забудемо": Кадиров відреагував на слова Путіна у сторону його сина

16:27

У Криму знищено одразу три гелікоптери РФ і не тільки: подробиці атаки СБУВідео

16:21

Підживлення томатів: калій та кальцій — дует для рясного врожаю томатів

16:21

Розмова про Patriot і не тільки: Зеленський про деталі переговорів із командою Трампа

16:01

Людина наймирнішої в світі професії: в Одесі росіяни дроном вбили вчителькуФото

Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долараЄвро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара
15:59

Як реанімувати орхідею без добрив: несподіваний лайфхак із TikTok

15:54

В армії РФ виникла серйозна проблема: ГУР розповіло, на яке рішення пішов Кремль

15:42

Оплатила сурогатну матір: Леся Нікітюк зробила заяву

15:33

Чи є віра у китайців: блогерка розвіяла популярний міф

Реклама
15:10

Смертельний удар по Одесі: у ЗСУ розкрили деталі атаки дронів РФ

14:49

Девіда Бекхема терміново госпіталізували: що з ним сталося

14:20

Брянськ затягло димом: ЗМІ повідомили про ураження ГУР військових об'єктів РФ

14:19

Гороскоп на липень 2025 для Раків: поїздка, гроші, повернення "колишніх"Відео

14:17

Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч: експерт попередив про небезпеку

14:00

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - риск, Змеям - покупки

13:37

Чи можна ставити пам’ятник самогубцю: священник відповів на делікатне питання

13:35

ЗМІ повідомили, що до Дніпра долетів перший російський КАБ: в ПС прокоментували

13:01

У Криму на аеродромі РФ люта пожежа: ЗМІ повідомили про серйозні наслідки

12:57

Гороскоп на липень 2025 для Близнюків: неймовірні повороти долі, можливості та сюрпризиВідео

12:50

Попередження для чутливих: магнітна буря полум'яного рівня збурила Україну

Реклама
12:23

З України за добу виїхало 51 тисяч людей: що неочікувано стало причиною

12:13

Катя Кузнєцова здивувала зізнанням, кого б хотіла зіграти з українців

11:49

ЗСУ зривають плани ворога: в ЦПД повідомили про зміну ситуації на фронті

11:30

"Ресурси фактично вичерпано": Путін вимушений різко зменшити витрати на війну

11:30

В одній з країн ЄС введуть обов'язкові роботи для біженців: відмова матиме наслідки

10:46

Гороскоп на липень 2025 для Тельців: відомо, коли проблеми з фінансами закінчатьсяВідео

10:39

Гороскоп Таро на завтра 29 червня: Ракам - везіння, Скорпіонам - залишитися наодинці

10:23

Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

10:21

Число 255 знайде лише геній: на загадку дається всього 11 секунд

09:24

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

09:23

Гороскоп на завтра 29 червня: Левам - незабутній час, Дівам - негаразди

09:22

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

08:57

Гороскоп на липень 2025 для Овнів: знайомство, багато плутанини та важливі новиниВідео

07:57

З-під завалів дістали тіла подружжя: дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі – які наслідкиФотоВідео

06:37

Хитрий план Трампа: що буде з допомогою Україні та до чого варто готуватисяПогляд

06:10

Саміт НАТО: підсумки для УкраїниПогляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з наручним годинником за 19 с

05:30

Штраф світить не завжди: чи можна їхати прямо, якщо горить стрілка світлофора

04:35

Чому ми кажемо "розарій", якщо там ростуть троянди: вчителька здивувала поясненнямВідео

03:30

Операція в Білорусі або зачистка "ПМР": несподіваний прогноз нового плану для ЗСУВідео

Реклама
03:00

Прихований "подарунок" від поліції: як відеореєстратор може призвести до штрафу

02:30

Ціни підуть угору: які товари можуть подорожчати в Україні через вартість нафти

01:43

4 знаки зодіаку, які в липні почнуть новий етап життя

01:30

Найромантичніші й найвірніші: 4 дати народження, які приносять щастя в коханні

00:13

Прірва: експерти порівняли ціни на малину в Україні та Сербії

00:11

Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті - хто ним став

00:01

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

00:01

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

27 червня, п'ятниця
23:14

У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців: за відмову каратимуть

22:48

Кидок, що змусив заговорити світ: як український атлет став головною зіркою чемпіонатуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти