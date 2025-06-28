Девіда Бекхема терміново госпіталізували: що з ним сталося

Вікторія Бекхем зворушливо звернулася до свого чоловіка в непростий період.

https://glavred.net/stars/devida-bekhema-srochno-gospitalizirovali-chto-s-nim-sluchiloc-10677110.html Посилання скопійоване

Бекхеми - прекрасна парочка, разом багато років / Колаж Главред, фото Instagram/ victoriabeckham

Коротко:

Що трапилося в Девідом Бекхемом

Як на його стан відреагувала дружина

Легендарного футболіста Девіда Бекхема госпіталізували.

Вікторія Бекхем повідомила, що її чоловік був госпіталізований за допомогою фотографії, опублікованої в її Instagram Story.

відео дня

Колишня зірка футболу була помічена напівлежачим на лікарняному ліжку з великою синьою пов'язкою на правій руці. Він був одягнений у лікарняний халат із дротами, прикріпленими до його грудей.

"Одужуй скоріше, татку", - підписала фотографію 51-річна Вікторія.

Девід і Вікторія - багато років разом / Фото Instagram/victoriabeckham

Через кілька миттєвостей модельєрка поділилася ще одним зображенням Девіда після того, як його виписали з медичного закладу.

50-річного спортсмена помітили лежачим у плюшевому білому ліжку з браслетом дружби в стилі Тейлор Свіфт, на якому було написано: "Одужуй швидше".

Зазначимо, що Вікторія не уточнила, чому Девіду знадобилася медична допомога.

Однак за даними Irish Star, колишній спортсмен переніс операцію з відновлення перелому зап'ястя, отриманого ним багато років тому під час футбольного матчу 2003 року.

Девід і Вікторія Бекхем / Instagram

Видання повідомляє, що новий рентген виявив застряглий у передпліччі Девіда гвинт від початкової операції. За даними видання, він так і не розсмоктався належним чином.

Вікторія і Девід одружені з 1999 року і виховують чотирьох дітей: синів Брукліна, 26 років, Ромео, 22 роки, і Круза, 20 років, і 13-річну доньку Харпер.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції. Колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Нагадаємо, напередодні дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред