ЗСУ зривають плани ворога: в ЦПД повідомили про зміну ситуації на фронті

Що сказав Коваленко:
- Окупанти користуються тактикою м'ясних штурмів
- Росіяни на Сумщині неохоче заступають на позиції
- Українські військові зривають плани ворога
Окупаційні війська РФ під Покровськом та Костянтинівкою, що у Донецькій області, застосовують тактику м'ясних штурмів. Про це у Telegram повідомив Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, подібну тактику ворог намагається застосовувати і в Сумській області. Однак там у військового керівництва РФ є проблема. Окупанти, яких надсилають на позиції в якості "нового м'яса" не дуже хочуть йти у посадки.
Справа в тому, що вони усі всіяні тілами ліквідованих росіян, тому мотивації воювати у новоприбулих окупантів на Сумщині все менше і менше.
"По фронту складно, але плани росіян на низці ділянок нашим воїнам вдається зривати професійними діями і зусиллями", - оцінив в загальному ситуацію Коваленко.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше військовий експерт Павло Нарожний попереджав, що не варто ігнорувати можливу підготовку Росії до масштабного наступу в Запорізькій області, проте цей напрямок є складним для противника через логістичні труднощі.
Нагадаємо, Главред писав, що в української сторони на фронті складається дуже погана ситуація. Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
Нещодавно стало відомо, що українські військові з 82 ОДШБр на Торецькому напрямку взяли у полон військового з Китаю. Китаєць служив у 102 полку 150 дивізії.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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