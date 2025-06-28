"Ми ніколи не забудемо": Кадиров відреагував на слова Путіна у сторону його сина

Після привітання Путіна Адама Кадирова глава Чечні опублікував відповідь диктатору.

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Слова Путіна зачепили Кадирова / Колаж: Главред, фото: t.me/RKadyrov_95, скріншот

Що повідомив Кадиров:

Путін привітав Адама Кадирова з одруженням

Привітання диктатора було неймовірно цінним

Очільник країни-агресорки Росії, диктатор Володимир Путін особисто привітав 17-річного сина Рамзана Кадирова Адама з одруженням. Голова Чечні не зміг пройти повз цієї події.

У Telegram він відреагував на такий жест Путіна. Кадиров вирішив висловити диктатору "глибоку подяку" за привітання Адама зі вступом до сімейного життя.

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"Для мене неймовірно цінне Ваше вшанування пам'яті дорогого батька, повага до нашої родини. Я пам'ятаю, що Ви завжди називали Ахмата-Хаджі своїм другом, і досі залишається його найвідданішим другом, зберігаючи цю гарну чоловічу традицію", - йдеться у дописі.

Наприкінці палкої подяки очільник Чечні наголосив, що Путін нібито є добросердечним і шляхетним.

Рамзан Кадиров - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що у Чечні 27 червня відзначали офіційне весілля 17-річного сина Рамзана Кадирова - Адама Кадирова. Запрошення на церемонію отримали, зокрема, і високопоставлені представники з країн Близького Сходу.

Нещодавно також Рамзан Кадиров відреагував на чутки про свою хворобу. Що цікаво, чеченський диктатор навіть не заперечував напряму, що його стан погіршився.

Раніше стало відомо, що поплічник Путіна, який очолює Чечню з 5 квітня 2007 року, Рамзан Кадиров заявив, що просить звільнити його з посади на тлі чуток про його відставку.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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