Ціна перевалила за 500 гривень: в Україні шалено здорожчав популярний продукт

Напій, без якого багато українців не можуть уявити свій ранок, різко підскочив у ціні.

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За місяць ціна на каву піднялася на більш як 100 гривень за пачку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні подорожчала кава

Ціни на каву будуть підвищуватися і надалі

Тисячі українців не можуть почати день без чашки кави. Але тепер у супермаркетах вона не така доступна, як раніше. Лише за останній місяць вартість упаковки 210 грамів кави зросла на майже 30%.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Повідомляється, що у травні кава Nescafe Gold коштувала 434 гривні. Однак, станом на 28 червня, така ж пачка кави обійдеться українцям вже у 563,70 гривні.

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Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький у коментарі "Комерсант Український" раніше пояснив, що за наявних прогнозів варто очікувати і надалі поступового підвищення цін на каву в Україні.

Причинами цього є скорочення запасів та неврожай та дисбаланс між попитом і пропозицією.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні на тлі стрімкого зростання цін на низку продуктів подешевшали товари з молочного відділу супермаркетів. Мова йде про кефір, сметану та кисломолочний сир.

Раніше стало відомо, що ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів врожаю.

Нещодавно повідомлялося, що ціна на молоко у липні 2025 року буде формуватися під низкою взаємопротилежних чинників. Через недостатні обсяги високоґатункового молока на внутрішньому ринку, а також відсутність ефективних програм державної підтримки може зрости закупівельна ціна на молоко.

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