Ціна перевалила за 500 гривень: в Україні шалено здорожчав популярний продукт

Основне:
- В Україні подорожчала кава
- Ціни на каву будуть підвищуватися і надалі
Тисячі українців не можуть почати день без чашки кави. Але тепер у супермаркетах вона не така доступна, як раніше. Лише за останній місяць вартість упаковки 210 грамів кави зросла на майже 30%.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Повідомляється, що у травні кава Nescafe Gold коштувала 434 гривні. Однак, станом на 28 червня, така ж пачка кави обійдеться українцям вже у 563,70 гривні.
Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький у коментарі "Комерсант Український" раніше пояснив, що за наявних прогнозів варто очікувати і надалі поступового підвищення цін на каву в Україні.
Причинами цього є скорочення запасів та неврожай та дисбаланс між попитом і пропозицією.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні на тлі стрімкого зростання цін на низку продуктів подешевшали товари з молочного відділу супермаркетів. Мова йде про кефір, сметану та кисломолочний сир.
Раніше стало відомо, що ціни на картоплю нового врожаю 2025 року в Україні поступово знижуються. Основною причиною падіння вартості є збільшення обсягів врожаю.
Нещодавно повідомлялося, що ціна на молоко у липні 2025 року буде формуватися під низкою взаємопротилежних чинників. Через недостатні обсяги високоґатункового молока на внутрішньому ринку, а також відсутність ефективних програм державної підтримки може зрости закупівельна ціна на молоко.
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