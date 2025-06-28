США можуть завдати потужного удару по РФ: названо головну умову та ймовірні терміни

До кінця року Дональд Трамп навряд чи вживе якихось серйозних таких заходів щодо Росії.

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США можуть запровадити санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Важливе із заяв Коваленка:

Китай зараз поглинає Росію своєю допомогою - це васалізація

До кінця року Трамп навряд чи вживе якихось серйозних заходів проти РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував запитання про те, чи здатний Дональд Трамп продемонструвати і щодо РФ таку саму рішучість, як і щодо Ірану.

"Росія - не союзник Китаю, а його сировинний придаток. Дії Китаю нам не на користь. По суті, Китай зараз поглинає Росію своєю допомогою - це васалізація. А ось що зробить Дональд-"два тижні" Трамп - через два тижні побачимо. Якщо не побачимо, то почекаємо ще два тижні. І так до нескінченності", - сказав він у коментарі Главреду.

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Експерт каже, що до кінця року Трамп навряд чи вживе якихось серйозних таких заходів щодо Росії.

"Трамп може це зробити тільки під тиском Конгресу і Сенату, тільки під тиском внутрішньополітичної ситуації в США. Але Трамп цього ніколи не зробить добровільно або під зовнішнім тиском або європейських партнерів, або наших дипломатів. Тому треба активізувати внутрішні політичні сили в США, щоб вони змусили Трампа не бути Дональдом-"два тижні", а бути Дональдом-"зараз я вам покажу", - вважає він.

/ Главред

Співрозмовник не виключив, що ближче до виборів Конгресу США можна чекати зміни позиції Трампа щодо Росії.

"Цілком можливо. Особливо з урахуванням того, що республіканці зараз втрачають багато електоральних балів та електоральної підтримки. І все це відбувається саме через Дональда Трампа", - додав Коваленко.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Коваленка:

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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