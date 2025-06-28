У День Конституції над окупованою Херсонщиною замайорів прапор України - деталі

Морпіхи ЗСУ встановили українські прапори над тимчасово окупованою Херсонщиною.

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ЗСУ передали потужний сигнал окупантам на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Над тимчасово окупованою частиною Херсонщини підняли прапор України

Так морпіхи привітали окуповану Херсонщину з Днем Конституції

Окупантам "передали привіт" і нагадали, що ця земля — українська

У суботу, 28 червня, коли Україна відзначає День Конституції, над тимчасово окупованою частиною Херсонської області з’явилися два прапори — державний синьо-жовтий та бойовий стяг 34‑ї окремої бригади берегової оборони Морської піхоти. Про це повідомила пресслужба бригади.

"З Днем Конституції, лівобережна Херсонщина! Україна - єдина. Суверенна. Непохитна. Наші пілоти передали привіт окупантам і нагадали: ця земля - українська. Стяг України і прапор нашої бригади замайоріли над тимчасово окупованою територією", - йдеться у заяві військових.

відео дня

На опублікованому відео видно, як безпілотник пролітає над одним із населених пунктів на лівому березі Дніпра та показує два стяги. Першим майорить державний прапор України, другим — стяг 34‑ї бригади з емблемою морської піхоти.

Місце акції не розкривається, але судячи з кадрів, ідеться про село або невелике містечко на лівому березі Херсонщини, що окупована з весни 2022 року.

Дивіться відео - прапор України підняли на окупованій території Херсонщини:

Прапор України на окупованих територіях - новини за темою

Нагадаємо, у квітня 2024 року українські військові з 124-ї окремої бригади тероборони встановили прапор України на окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Стяг доставили два дрони DJI Mavic 3 за допомогою магніту.

Також 23 серпня, у День прапора України, бійці 124-ї бригади тероборони ЗСУ встановили державний стяг у центрі тимчасово окупованих Олешок за допомогою дрона.

Як повідомляв Главред, 18 листопада 2024 року у тимчасово окупованому Криму активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" підняли український державний прапор на найвищій точці Байдарської яйли — скелі Ільяс-Кая під Севастополем. У своєму Telegram-каналі вони назвали це черговим доказом незламності українців навіть після 10 років окупації.

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34-та окрема бригада берегової оборони 34-та окрема бригада берегової оборони — військове з'єднання Морської піхоти України. У 2018 році була створена 124-та окрема бригада територіальної оборони як кадроване з'єднання. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована, підрозділи бригади вели бої у Херсонській області: за місто Херсон, Антонівський міст. У 2023—2024 роках вела бої за Кринки, пише Вікіпедія.

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