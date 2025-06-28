У День Конституції над окупованою Херсонщиною замайорів прапор України - деталі

Що відомо:
- Над тимчасово окупованою частиною Херсонщини підняли прапор України
- Так морпіхи привітали окуповану Херсонщину з Днем Конституції
- Окупантам "передали привіт" і нагадали, що ця земля — українська
У суботу, 28 червня, коли Україна відзначає День Конституції, над тимчасово окупованою частиною Херсонської області з’явилися два прапори — державний синьо-жовтий та бойовий стяг 34‑ї окремої бригади берегової оборони Морської піхоти. Про це повідомила пресслужба бригади.
"З Днем Конституції, лівобережна Херсонщина! Україна - єдина. Суверенна. Непохитна. Наші пілоти передали привіт окупантам і нагадали: ця земля - українська. Стяг України і прапор нашої бригади замайоріли над тимчасово окупованою територією", - йдеться у заяві військових.
На опублікованому відео видно, як безпілотник пролітає над одним із населених пунктів на лівому березі Дніпра та показує два стяги. Першим майорить державний прапор України, другим — стяг 34‑ї бригади з емблемою морської піхоти.
Місце акції не розкривається, але судячи з кадрів, ідеться про село або невелике містечко на лівому березі Херсонщини, що окупована з весни 2022 року.
Дивіться відео - прапор України підняли на окупованій території Херсонщини:
Прапор України на окупованих територіях - новини за темою
Нагадаємо, у квітня 2024 року українські військові з 124-ї окремої бригади тероборони встановили прапор України на окупованому лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Стяг доставили два дрони DJI Mavic 3 за допомогою магніту.
Також 23 серпня, у День прапора України, бійці 124-ї бригади тероборони ЗСУ встановили державний стяг у центрі тимчасово окупованих Олешок за допомогою дрона.
Як повідомляв Главред, 18 листопада 2024 року у тимчасово окупованому Криму активісти руху спротиву "Жовта Стрічка" підняли український державний прапор на найвищій точці Байдарської яйли — скелі Ільяс-Кая під Севастополем. У своєму Telegram-каналі вони назвали це черговим доказом незламності українців навіть після 10 років окупації.
Читайте також:
- У Криму на аеродромі РФ люта пожежа: ЗМІ повідомили про серйозні наслідки
- Брянськ затягло димом: ЗМІ повідомили про ураження ГУР військових об'єктів РФ
- В армії РФ виникла серйозна проблема: ГУР розповіло, на яке рішення пішов Кремль
34-та окрема бригада берегової оборони
34-та окрема бригада берегової оборони — військове з'єднання Морської піхоти України.
У 2018 році була створена 124-та окрема бригада територіальної оборони як кадроване з'єднання. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована, підрозділи бригади вели бої у Херсонській області: за місто Херсон, Антонівський міст. У 2023—2024 роках вела бої за Кринки, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред