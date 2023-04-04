Побиття військового у Хмельницькому: священник УПЦ МП по-тихому змився з України

Найближчим часом правоохоронці оголосять підозрюваного священника УПЦ МП в розшук.

Підозрюваний священник УПЦ МП втік з України / скріншот

Скандал із побиттям українського захисника Артура Ананьєва у церкві УПЦ МП у Хмельницькому набирає обертів. Священнику Ігорю Слободяну, який був одним із найактивніших учасників бійки, повідомили про підозру за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство". Однак наступного дня стало відомо, що він втік, тож повістку про виклик на допит до слідчого правоохоронці вручили його батькам. Про це розповів депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин.

"Той піп, який підняв руку на нашого захисника-воїна, йому вчора Національна поліція підозру оголосила. А на сьогодні стало відомо, що він вже втік з України. Принаймні з міста Хмельницький. І вручили цю повістку до слідчого його батькам", - сказав Василишин.

Депутат Хмельницької міської ради додав, що найближчим часом правоохоронці оголосять його в розшук.

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Побиття військового у храмі

Зранку 2 квітня до храму прийшов український військовий Артур Ананьєв, якого обурило те, що служба досі проводиться російською мовою. Він звернувся до парафіян із запитанням: "Скільки ще потрібно смертей українських бійців, аби люди припинили ходити до Московського патріархату". Натомість йому почали відповідати стусанами.

"Хотів достукатись до людей, щоб вони перестали молитися московським попам. Всі гуртом почали бити й душити", - розповів Ананьєв.

Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Він разом з кремезними молодиками накинувся на українського військового і вони гуртом намагалися збити українського захисника з ніг. Чоловіка били, повалили, він сильно вдарився головою об плитку.

"Діагноз у мене - закрита черепно-мозкова травма і забій головного мозку у легкій ступені", - каже військовий.

Після цього під храмом зібралося більше тисячі обурених людей.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що це побиття військового у храмі має стати аргументом для нардепів, аби проголосувати за заборону УПЦ МП.

Він додав, що міськрада припинить користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади та буде ініціювати подібні рішення в обласній та районній радах.

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