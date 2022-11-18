Через російські удари понад 10 млн українців залишилися без електрики - Зеленський

Зеленський заявив, що майже третина населення України залишилася без світла / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі України 10 млн українських громадян наразі перебувають без електропостачання.

Про це український гарант розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла на додачу до планових стабілізаційних. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що найбільше відключень у Вінницькій, Одеській, Сумській областях і місті Києві. Він наголосив, що наразі робиться все можливе, щоб нормалізувати постачання електроенергії.

Відключення світла в Україні

Нещодавно виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Також раніше Сахарук зазначав, що в Україні неможливо відремонтувати і "повернути в дію" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні. За цей час можливе тільки поліпшення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин. При цьому він зауважив, що в Україну йде похолодання, наступними днями буде мороз.

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