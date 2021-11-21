Італійська сім'я відмовилася від дитини, яку народила в Україні сурогатна мати

Італійська пара приїхала до України у 2020 році, щоб завдяки сурогатному материнству стати батьками. Але дитина у підсумку "не підійшла".
Величезні випробування звалилися на 15-місячне малятко, яке було народжене в Україні від сурогатної матері. Його кинули батьки з Італії - спочатку залишили на няню і не з'являлися, а потім і зовсім відмовилися від нього.
Як повідомляє "Голос українською", італійська пара приїхала до України у 2020 році, щоб завдяки сурогатному материнству стати батьками. Після народження немовляти подружжя повернулося до Італії, а малюка залишили під опікою няні.
З'ясувалося, що жінка довго доглядала за малюком, але припинила отримувати плату за свої послуги, а на зв'язок новоспечені тато і мама не виходили. У підсумку няня звернулася в італійське консульство, щоб повідомити про інцидент.
Дипломатична установа визнала дівчинку громадянкою Італії, виготовила їй документи і привезла в Мілан.
Зараз дитину забрала інша сім'я в П'ємонті, а Туринський суд у справах неповнолітніх почав процес усиновлення.
Проти генетичних батьків-італійців відкрито справу.
На допиті подружжя підтвердило свою відмову від дівчинки. Причиною тому стало те, що генетична мати "не відчувала її своєю донькою" і тому, не хоче виховувати її.
Адвокат пари заявив, що його підзахисні від дитини не відмовлялися, але чому не забрали дитину в Італію, пояснити не зміг.
Зараз прокуратура оцінює можливість кримінальної відповідальності італійців за "залишення неповнолітнього".
Раніше повідомлялося, Україна перетворилася на найбільшого постачальника сурогатних матерів для китайських клієнтів. Згідно з підрахунками інсайдерів галузі, щорічно від сурогатного материнства в Україні народжується 2500-3000 дітей, з яких третина припадає на китайських клієнтів.
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