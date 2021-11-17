"Не хочу морити голодом": мати-зозуля з Кривого Рогу пояснила, навіщо кинула 9 дітей під міськрадою

Мешканка Кривого Рогу кинула 9 дітей через життєві обставини / Фото Telegram

У Кривому Розі горе-мати залишила своїх дев'ятьох дітей з речами та свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Свій вчинок вона пояснила тим, що годувати дітей їй нічим, а держава про них зможе подбати.

"У зв'язку з тим, що у мене немає можливості їх годувати і я на даний момент не можу оформити будь-які виплати — малозабезпечені або аліменти, і я не можу забезпечити умови їхньго проживання, я їх відвезла в міськвиконком і залишила біля входу", – розповіла жінка, передає Telegram-канал Свои.

Криворіжанка поскаржилася, що звернулася в службу у справах дітей селища Широке, куди вона переїхала з Кривого Рогу, щоб оформити виплати, але там треба було надати пакет документів, зокрема довідки про зарплату чоловіка, з яким вона офіційно не розлучилася. Жінка не змогла надати всі потрібні документи, тому допомогу на дітей їй не оформили.

Коли вона захотіла, щоби дітей забрали в притулок, їй повідомили, що місць немає. Єдина умова, за якої дітей забрали б до притулку, це письмова відмова від них матері.

У підсумку жінка просто залишила дітей під будівлею міськради.

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"Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим більше там сім пацанів ростуть – вони захищатимуть Україну", – сказала вона.

Соцслужби відправили дітей до центру реаблітації.

Як повідомляв Главред, в Одесі двоє дітей трьох і десяти років опинилися на добу замкненими в квартирі. Діти кликали на допомогу, а старший хлопчик навіть намагався вистрибнути з четвертого поверху. Мати в цей час пішла розважатися.

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