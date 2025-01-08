Ворог прорвав оборону ЗСУ на Лиманському напрямку - деталі

Військовий зауважив, що зараз ситуація на цьому напрямку фронту складна.

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Ситуація на Лиманському напрямку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви військового:

Ворог прорвав оборону ЗСУ на Лиманському напрямку

Росіяни можуть просуватися до селища Колодязі

Армія країни-агресора Росії змогла прорвати українську оборону на Лиманському напрямку. Про це повідомив командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, це дало окупантам змогу просуватися до селища Колодязі в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

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"(Росіяни, - ред.) змогли прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку, просуваються до н.п Колодязі від Іванівки, ситуація складна", - написав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 січня Збройні сили України нанесли потужний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил країни-агресорки Росії в Курській області.

7 січня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію армією країни-агресорки Росії населеного пункту Лозова, що у Харківській області. Однак офіційно ця інформація не підтвердилась.

Крім того, російські війська майже повністю окупували Курахове Донецької області. Лише на околицях міста, де розташована ТЕС, залишається кілька спостережних пунктів Сил оборони.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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