'Розбирають місто по камінчику': ворог вдається до жахливої тактики в Кураховому

За словами Трегубова, ситуація в Кураховому наразі доволі важка.

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Речник прокоментував тактику ворога на Курахівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

Армія РФ застосовує тактику так званої "випаленої землі"

Ситуація в місті доволі важка

Українським військовим вдається нищити російську армію

Російські окупанти застосовують жахливу тактику на Курахівському напрямку. Ворог намагається зруйнувати всі будинки у Кураховому, де ЗСУ можуть тримати оборону. Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його інформацією, у Кураховому російські війська намагаються знищити навіть малоповерхові будівлі міста. Внаслідок цього немає можливості для організації оборони, оскільки укріплень фактично не залишилось.

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"Будь-який будинок - це укріплення. Якщо там просто випалена земля, то оборону тримати не можливо. Таку тактику росіяни активно застосовують певно ще з часів Донецького аеропорту. І вони її застосували в Кураховому. Саме тому операція їхня там триває довго", - поділився Трегубов.

Він зауважив, що росіяни намагаються розібрати місто по камінчику. Попри все українським військовим вдається нищити російську армію, завдавати ударів по їх базуваннях та відбивати ворожі штурми.

"Наразі ситуація в Кураховому доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські міста тримаються в західній частині, на його західній околиці, в тому числі тримаючи теплоелектростанцію, що знаходиться в місті", - підкреслив він.

Крім того, наразі загарбники використовують значно менше бронетехніки, ніж раніше. На цій ділянці фронту ситуація складна. Зокрема, і для окупантів.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на аналітиків DeepState, російські військові окупували село Лозова в Ізюмському районі Харківської області, а також населені пункти Іванівка та Шевченко в Донецькій області.

Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" Микола Гриценко розповів, що армія Росії на багатьох ділянках фронту активізувала свій наступ. Сіверський напрямок не став виключенням - ворог щоденно застосовує артилерію, міномети та дрони, щоб протиснути ЗСУ вогнем.

Крім того, вранці, 6 січня Міноборони РФ повідомило у Telegram, що їхні війська начебто повністю взяли під контроль Курахове. Водночас співзасновник аналітичного проєкту "Deep State" Руслан Микула зазначив, що станом на ранок такої інформації не було. За його словами, станом на вечір попереднього дня позиції Сил оборони все ще залишалися щонайменше в західній і північній частині ТЕС, і наразі немає підтверджень щодо їхньої втрати.

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Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

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