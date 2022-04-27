На Запоріжжі захисники України відправили "на концерт Кобзона" десятки окупантів

Палаючі танки окупантів у Запорізькій області / скріншот

У вівторок, 26 квітня, в Запорізькій області 110-та окрема бригада територіальної оборони на відмінно відпрацювала по путінській армії. Знищені не лише російські окупанти, але і ворожа техніка.

Як видно на відео, захисники України знищили одразу десятки росіян.

На кадрах - чотири російських танки, охоплені вогнем. У кожному з них могло знаходитися щонайменше п'ять окупантів.

"110-та бригада відправила "на концерт Кобзона" цілу купу окупантів на запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники потрапили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що вторгнення Росії в Україну сильно б'є по військово-технічному потенціалу країни-агресора. За два місяці війни РФ втратила понад 500 танків при можливості виробництва 250 танків на рік.

Втрати Росії в Україні

У Генштабі ЗСУ озвучили загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 квітня:

особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 918 (+34);

бойових броньованих машин - 2308 (+50);

артилерійських систем - 416 (+5);

РСЗВ - 149 (+0);

засобів ППО - 69 (+0);

літаків – 184 (+3);

вертольотів - 154 (+0);

автомобільної техніки - 1643 (+77);

кораблів / катерів - 8 (+0);

цистерн з ПММ - 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4);

спеціальної техніки - 31 (+3);

пускових установок ОТРК - 4 (+0).

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