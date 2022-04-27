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На Запоріжжі захисники України відправили "на концерт Кобзона" десятки окупантів

27 квітня 2022, 07:49

По ворогу відпрацювала 110-та окрема бригада територіальної оборони. Спалено чотири російські танки. У кожному з них могло знаходитися щонайменше 5 окупантів.

Палаючі танки окупантів у Запорізькій області
Палаючі танки окупантів у Запорізькій області / скріншот

У вівторок, 26 квітня, в Запорізькій області 110-та окрема бригада територіальної оборони на відмінно відпрацювала по путінській армії. Знищені не лише російські окупанти, але і ворожа техніка.

Як видно на відео, захисники України знищили одразу десятки росіян.

На кадрах - чотири російських танки, охоплені вогнем. У кожному з них могло знаходитися щонайменше п'ять окупантів.

"110-та бригада відправила "на концерт Кобзона" цілу купу окупантів на запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний. Наші захисники потрапили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс Стріла-10.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало, що вторгнення Росії в Україну сильно б'є по військово-технічному потенціалу країни-агресора. За два місяці війни РФ втратила понад 500 танків при можливості виробництва 250 танків на рік.

Втрати Росії в Україні

У Генштабі ЗСУ озвучили загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 квітня:

  • особового складу - близько 22100 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 918 (+34);
  • бойових броньованих машин - 2308 (+50);
  • артилерійських систем - 416 (+5);
  • РСЗВ - 149 (+0);
  • засобів ППО - 69 (+0);
  • літаків – 184 (+3);
  • вертольотів - 154 (+0);
  • автомобільної техніки - 1643 (+77);
  • кораблів / катерів - 8 (+0);
  • цистерн з ПММ - 76 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 205 (+4);
  • спеціальної техніки - 31 (+3);
  • пускових установок ОТРК - 4 (+0).

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