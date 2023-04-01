Воював з 2014 року: у тяжких боях під Бахмутом загинув білоруський доброволець 'Моджахед'

У серпні минулого року Данило отримав важке поранення, проте після низки операцій та реабілітації знову став на захист України.

У тяжких боях під Бахмутом загинув білоруський доброволець "Моджахед"/ t.me/denivendettiofficial, скриншот з відео

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув колишній боєць батальйону "Торнадо" Данило Ляшук із позивним "Моджахед". Молоде життя захисника України, який був родом з Білорусі, обірвалося під Бахмутом.

"На жаль, ми вимушені сповістити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам’ятати тебе вічно. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну", - повідомляє офіційна сторінка "Моджахеда" в Telegram.

У релігійній організації "Іслам в Україні" розповіли, що боєць був смертельно поранений на Бахмутському напрямку.

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На смерть військового відреагував один із його побратимів Дмитро Лінько: "Для мене було честю битися разом, брате "Моджахеде". Ще поп'ємо міцного чаю в найкращому зі світів. Хай прийме Аллах твою душу", - написав він.

Крім того, актор і громадський діяч Станіслав Домбровський розповів, що тіло Данила Ляшука вже забрали й відправлять до Білорусі на похорон.

Що відомо про "Моджахеда"

Данило Ляшук народився в місті Брест (Білорусь). У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка.

Після анексії Криму у 2014 році він приєднався до добровольчого батальйону на боці України і брав участь у бойових діях в зоні ООС (АТО) на сході України.

У січні 2015 року отримав перше бойове поранення в Луганській області.

Того ж року був затриманий у справі проти батальйону "Торнадо", бійцем якого він був. "Моджахеду" були представлені звинувачення у низці важких злочинів, та він усе це відкидав. Хлопець постійно говорив, що не знав про кримінальні мотиви Руслана Онищенка (колишній командир батальйону "Торнадо") та його заробітки на контрабандних потоках.

У червні 2021 року "Моджахед" був звільнений за рішенням суду.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Данило знову приєднався до бойових дій. Він захищав Київ та його передмістя як доброволець.

Навесні 2022 року він брав участь у боях за Харків, а влітку того ж року офіційно вступив до лав ЗСУ. Він був направлений на захист Миколаївщини та здійснював диверсійні операції на території окупованої Херсонської області.

У серпні минулого року під час виконання бойового завдання Данило отримав друге важке поранення, проте після низки операцій та реабілітації знову став на захист України.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

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