Інвалідність для прокурорів: з'явились перші результати розслідування

Генпрокурор закликає пройти добровільне повторне обстеження всіх прокурорів, відносно яких є сумніви.

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Перші результати розслідування щодо інвалідності для прокурорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

З'явилися перші результати службового розслідування, яке стосується інвалідності прокурорів. Воно проводиться не лише в Хмельницькій області, а по всій Україні, включно з Офісом генпрокурора. Про це заявив головний прокурор України Андрій Костін, відео розлетілось в Мережі.

Вже вдалося встановити, що у Хмельницькій області інвалідність має 61 прокурор, з яких 80% (прокурорів) отримали інвалідність до повномасштабного вторгнення. Водночас у цьому регіоні частка таких співробітників є дуже високою.

"Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою. Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки. Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень", - сказав Костін. відео дня

Генпрокурор створив робочу групу, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Ці експерти братимуть участь в оцінці ситуації та розробці рішення, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

Також Костін зазначив, що підтримує ініціативу МОЗу щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи.

"Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі. Це питання необхідно вивчити ретельно і комплексно, і має бути справедливе рішення для всіх", - сказав генпрокурор.

Дивіться відео про результати розслідування щодо інвалідності прокурорів:

Перші результати розслідування щодо інвалідності для прокурорів / фото: скріншот

Хто такий Андрій Костін? Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член панівної партії "Слуга народу". Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року та член Ради національної безпеки і оборони України з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з "інвалідністю" для прокурорів. Він зазначив, що речі, які відбуваються в Україні, є справжнім "внутрішнім ворогом".

"Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - сказав Зеленський.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Після розголосу та початку службового розслідування хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився за власним бажаннями. Наказ був підписаний генпрокурором України.

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