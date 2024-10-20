Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Інвалідність для прокурорів: з'явились перші результати розслідування

Ангеліна Підвисоцька
20 жовтня 2024, 21:58оновлено 20 жовтня, 22:46
324
Генпрокурор закликає пройти добровільне повторне обстеження всіх прокурорів, відносно яких є сумніви.
Костин, Офис генпрокурора
Перші результати розслідування щодо інвалідності для прокурорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

З'явилися перші результати службового розслідування, яке стосується інвалідності прокурорів. Воно проводиться не лише в Хмельницькій області, а по всій Україні, включно з Офісом генпрокурора. Про це заявив головний прокурор України Андрій Костін, відео розлетілось в Мережі.

Вже вдалося встановити, що у Хмельницькій області інвалідність має 61 прокурор, з яких 80% (прокурорів) отримали інвалідність до повномасштабного вторгнення. Водночас у цьому регіоні частка таких співробітників є дуже високою.

"Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою. Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки. Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень", - сказав Костін.

відео дня

Генпрокурор створив робочу групу, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Ці експерти братимуть участь в оцінці ситуації та розробці рішення, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

Також Костін зазначив, що підтримує ініціативу МОЗу щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи.

"Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі. Це питання необхідно вивчити ретельно і комплексно, і має бути справедливе рішення для всіх", - сказав генпрокурор.

Дивіться відео про результати розслідування щодо інвалідності прокурорів:

инвалидность для прокуроров
Перші результати розслідування щодо інвалідності для прокурорів / фото: скріншот

Хто такий Андрій Костін?

Андрій Євгенович Костін (нар. 17 квітня 1973, Одеса) — український юрист і політик, народний депутат України IX скликання. Член панівної партії "Слуга народу". Генеральний прокурор України з 28 липня 2022 року та член Ради національної безпеки і оборони України з 4 серпня 2022 року, пише Вікіпедія.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з "інвалідністю" для прокурорів. Він зазначив, що речі, які відбуваються в Україні, є справжнім "внутрішнім ворогом".

"Те, що відбувається із МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками з МСЕК та оформили собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців зокрема, передусім – СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора – відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - сказав Зеленський.

Скандал з інвалідністю для прокурорів - що відомо

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах. Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

Згодом стало відомо, що голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам в Хмельницькій області. Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи.

Після розголосу та початку службового розслідування хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився за власним бажаннями. Наказ був підписаний генпрокурором України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прокурор прокуратура Генпрокуратура генпрокурор инвалидность Офіс генпрокурора Андрій Костін
Реклама

Головне за день

Більше
Інвалідність для прокурорів: з'явились перші результати розслідування

Інвалідність для прокурорів: з'явились перші результати розслідування

21:58Україна
Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІ

21:26Україна
"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТО

"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТО

20:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: Тельці вирішать проблеми, Рибам - витрати

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: Тельці вирішать проблеми, Рибам - витрати

5 помилок за 11 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

5 помилок за 11 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

Етикет у транспорті: яких правил треба дотримуватися і що робити непристойно

Етикет у транспорті: яких правил треба дотримуватися і що робити непристойно

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

Останні новини

22:13

Олена Зеленська в компанії 8 перших леді та джентльменів увійшла в історію видання "Elle"

22:12

Знищено тисячі росіян: генерал розкрив грандіозні втрати РФ на фронтіВідео

21:58

Інвалідність для прокурорів: з'явились перші результати розслідуванняВідео

21:27

Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" охрестила первістка

21:26

Величезний стовп вогню і диму: росіяни вдарили ракетою по Одесі - ЗМІВідео

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром ЖмайломЩо буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом
21:18

Викликали вогонь на себе: морпіхи ЗСУ в оточенні врятували поранених побратимівВідео

20:40

Цікаві деталі про пенсії прокурорам: цинізм зашкалюєПогляд

20:23

"Ми не проти": у Франції назвали головну умову вступу України до НАТОВідео

19:38

В Україну прийшло потепління: синоптик назвала дату повернення сильних дощів

Реклама
19:24

"Тактика виявилася ефективною": у ЗСУ назвали напрямки цілодобових штурмівВідео

19:22

У РФ є сили йти в наступ, але з'явився дуже важливий нюанс - експерт

18:35

"Росія стане сильнішою": у НАТО зробили несподівану заяву

18:24

У НАТО назвали головну мету перекидання військ КНДР для війни з УкраїноюВідео

18:17

Флот "змінив прописку": в РФ підтвердили, що в паніці вивели кораблі з Чорного моря

17:23

З'їли ноги: вкрадені в зоопарку Маріуполя леви загризли росіянку в КримуВідео

17:22

У Львові відбулася унікальна зустріч із гравцями Національної збірної України за підтримки бренду "Львівське"

16:55

Почнеться "чорна смуга" і притягнеться зло: куди не можна ходити 21 жовтня - прикмети

16:53

Невідомі влаштували погром на могилах військових у Львові: ЗМІ показали імовірного вандала

16:47

Іноземці були приголомшені, дізнавшись про призначення маловідомої функції дверейВідео

16:22

Дівчина зробила тест ДНК заради забави і тепер живе в страху

Реклама
16:18

Заміна військ США в Європі на ЗСУ: у НАТО жорстко відповіли на ідею ЗеленськогоВідео

15:40

"Залякала, скалічила, назвала хворою": путіністці Успенській "вмазала" нестабільна донька

15:15

У Пентагоні вразили дивною заявою: не помітили перекидання військ КНДР у РФВідео

14:42

Завод з КАБами - це ще не все: розкрито подробиці нічної атаки України на Росію

14:26

До згоди не дійшли: питання ударів вглиб РФ "на паузі" до виборів у США - ЗМІ

14:19

Заморозки відкладаються: синоптик попередила, коли в Україну повернеться тепло

13:54

Призупинення бронювання у "Дії": депутат пояснив, що трапилось

13:48

Армія РФ не виконала завдання Путіна: окупанти "обламали зуби" біля Покровська - Маломуж

13:40

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: на кого чекає сюрприз

13:39

Бентежить багатьох водіїв: що означає індикатор "EPC" на панелі авто

13:31

Який вигляд має найменша донька 64-річного Тігіпка - чотиримісячна ЮліаннаВідео

13:09

На українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги: у чому причина

12:47

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 жовтня: Раку - несподівана допомога, Рибам - полегшення

12:39

У росіян все пішло не за планом: Жмайло оцінив ситуацію на гарячих ділянках фронту

12:36

Нічна атака дронів на вибуховий завод у Росії: розкрито нові деталі

12:25

Чи "підскочить" курс долара в листопаді: українцям сказали, до чого готуватись

12:12

Помер учасник гурту Воплі Відоплясова: "Сподіваємося, він вже в кращому світі"

11:59

Космічні ціни на продукти: популярні овочі "злетять" у вартості вже у листопаді

11:40

У "Дії" призупинили бронювання: деталі

11:30

РФ атакувала Україну "Шахедами" та "Іскандерами": що вдалось збити ППО

Реклама
11:13

Чекають реакції США: коли союзники приймуть рішення щодо плану перемоги України - AP

10:52

Бої на Харківщині: відомо, чи можливе загострення на ще одному напрямку

10:15

Українські десантники знищили підрозділ "елітних" російських морпіхів на Курщині

10:09

Після удару РФ по енергооб'єкту: понад 37 тисяч українців залишились без світла

10:00

Нові ціни на продукти, долар по 42 та зміни для водіїв: що чекає на українців з 1 листопада

09:57

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: кому жовтень принесе гроші

09:42

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня: Тельці вирішать проблеми, Рибам - витрати

09:30

РФ змушена частіше погоджуватись на обміни військовополоненими: названо причину

09:27

Сирський прийняв рішення щодо операції в Курській області: деталі від головкома

08:53

Серйозний удар по логістиці ворога біля Криму: партизани провели успішну диверсію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти