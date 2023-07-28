Кожен метр відвойовуємо потом і кров'ю: Залужний потужно висловився щодо наступу

Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується в боях, підкреслив головком ЗСУ.

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Валерій Залужний висловився про звільнення окупованих територій / Міноборони України, 24 ОМБр Романа Великого

Ціна української державності - це відвойований неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників кожен метр української землі, заявив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

"Українська держава має більш ніж тисячолітню історію, і зараз ми вшановуємо всі її етапи: від Русі і досі. Сьогодні ми живемо в реаліях, коли державність загартовується в боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій. В обороні і наступі. Ціна української державності - це відвойований кожен метр нашої землі. Неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським воїнам, "які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора".

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"Ми - сильний народ, захистимо свою державність!", - заявив він.

Україна в п'ятницю, 28 липня, відзначає День української державності.

Раніше Володимир Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до Днів Народження. Генерала Залужного глава держави нагородив іменною вогнепальною зброєю, а генерал-полковнику Сирському подарував картину.

Нагадаємо, Залужний привітав дружину з Днем народження. Головнокомандувач ЗСУ звернувся до головної жінки у своєму житті з ніжними словами та зізнаннями.

Раніше у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник керівника Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

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