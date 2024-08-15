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"Ілюхо, тікаємо": Росія накрила ФАБами своїх пропагандистів у Льгові

Яна Ставська
15 серпня 2024, 17:33
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Рупори Кремля фактично зафіксували, як їхня бойова авіація "зносить" російське місто.
'Ілюхо, тікаємо': Росія накрила ФАБами своїх пропагандистів у Льгові
Росіяни продовжують знищувати авіабомбами свої ж села / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російські окупанти скинули чергову партію бомб ФАБ на місто Льгов Курської області. У той час у зоні "роботи" бойової авіації перебували кремлівські пропагандисти.

На камеру один із "ведучих" нібито показував вирви, що утворилися від "українських" бомб біля житлової забудови.

Але вже незабаром над знімальною групою почала літати російська авіація, потім пролунали нові вибухи - пропагандисти змушені були швидко хапати речі і бігти в автомобіль.

відео дня

Ситуація, судячи з кадрів, повторилася, хоча і в іншому районі.

Пропагандистів РФ накрила російська бомба - дивіться відео:

'Ілюхо, тікаємо': Росія накрила ФАБами своїх пропагандистів у Льгові

Зазначимо, що підрозділи ЗСУ, найімовірніше, на підході до міста. Раніше боєць ЗСУ опублікував у Мережі відео в околицях Льгова. Коли саме було знято ролик - невідомо.

Льгов розташований за 50 кілометрів від Курська і за 20 кілометрів від Курської АЕС.

Бої за Курську область - останні новини

Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Під час Ставки Верховного головнокомандувача він уточнив, що "завершено пошук і знищення противника в Суджі та трьох інших населених пунктах".

Водночас ЗМІ зауважують, що більшість сіл Курської області, які перейшли під контроль ЗСУ, розміщені біля траси Е38 "Рильськ-Курськ". Найімовірніше ЗСУ спробують перерізати цю трасу, якою росіяни перекидають підкріплення.

Раніше повідомлялося, що через відсутність вільних резервів російське командування посилює Курський напрямок також строковиками без будь-якого бойового досвіду. Крім того, є повідомлення насильницького перекидання відмовників з-під Петербурга.

Що таке місто Льгов Курської області?

Місто Льгов - місто обласного значення в Курській області з населенням у майже 17 тисяч осіб. Раніше було українським.

Уперше було включене окупантами до складу РФ лише 1721 року.

На території міста діють цукровий, комбікормовий і молочно-консервний заводи.

Льгов є важливим залізничним вузлом, через нього росіяни побудували дві ключові гілки - Київ-Вороніж і Харків-Брянськ.

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