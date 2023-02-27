"Гра пропаганди": можлива втрата Бахмута не порушить логістику ЗСУ — Тука

Можлива втрата Бахмута Донецької області для Збройних сил України з точки зору логістики не буде критичною, заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
"Це некритично, бо є інші дороги і шляхи, за допомогою яких ми зможемо підтримувати наші військові угруповання в інших населених пунктах Донеччини. Це все – просто примітивна гра пропаганди", - пояснив він під час чату в Главреді прагнення РФ захопити Бахмут.
Експерт упевнений в тому, що на сьогодні немає підстав сумніватися в правильності дій військового керівництва, зокрема Генштабу, щодо дій навколо захисту Бахмута.
"Та менш за все я би хотів, щоб із якихось політичних міркувань або пропагандистських з Бахмуту зробили Донецький аеропорт-2, коли, з воєнної точки зору, вже не було жодного сенсу утримувати під контролем 16-18 квадратних метрів, які залишалися в ДАПі, ціною життів наших хлопців. Але все це було величезною пропагандистською машиною навколо ДАПу", — нагадав він.
Колишній голова Луганської ВЦА каже, що найменше хотілося б, щоб зараз такий сценарій розігрувався навколо Бахмута.
"Дуже хотів би вірити в те, що нинішнє керівництво збройних сил не піддаватиметься на політичні замовлення, а діятиме виключно в інтересах нашої армії", — додав Тука.
Бої навколо Бахмута
Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.
Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.
Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.
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