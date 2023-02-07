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У небі над Бахмутом збили російський штурмовик Су-25 за $11 млн

7 лютого 2023, 14:07
Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, що наступала на лінію оборони захисників України.
Су-25
У небі над Бамутом збили російський Су-25 / Фото ДПСУ

У вівторок, 7 лютого, в небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик. За попередніми даними, окупанти втратили Су-25. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй Facebook-сторінці.

Як уточнили прикордонники, ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, що наступала на лінію оборони захисників України.

"Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК і збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся і впав, доля пілота поки невідома", - йдеться у повідомленні.

У небі над Бахмутом збили російський штурмовик Су-25 за $11 млн

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили в Україні вже 294 літаки.

Літак Су-25

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.

Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Нагадаємо, днями в Бахмуті бійці ЗСУ "приземлили" ворожий штурмовик Су-25 за допомогою ПЗРК "Ігла-1".

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано генерала російської окупаційної армії Дмитра Ульянова. Він був командиром мобілізованих з Татарстану. За деякими даними, Ульянов був ліквідований вночі 5 лютого.

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