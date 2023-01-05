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І російським, і американським, і українським політикам вигідне затягування війни: Світан назвав причину

5 січня 2023, 18:45
За словами Романа Світана, кожна сторона бачить своє "світло в кінці тунелю", але для всіх Рубікон один – це 2024 рік.
Роман Світан, Україна, Путін
Роман Світан, Україна, Путін / Колаж Reuters, особистий архів Романа Світана , kremlin.ru

США і ЄС "готові терпіти" війну Росії проти України до 2024 в надії "перезавантажити" РФ.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду висловив надію на те, що ні світова спільнота, ні наші західні партнери не будуть готові терпіти в центрі Європи гарячу війну протягом десяти років.

"Максимум Захід може потерпіти до 2024 року. Плюс в результаті прийдешніх політичних перезавантажень вони сподіваються перезавантажити Росію. Для України в цьому криється велика проблема, оскільки через політичну кон'юнктуру ми будемо ще цілий рік гинути, вмирати і сидіти без світла. І російським, і американським, і українським політикам вигідно затягування війни до 2024 року і вирішення цього питання перед виборами, щоб переобратися", - пояснив експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За словами Світана, кожна сторона бачить своє "світло в кінці тунелю", але для всіх Рубікон один – це 2024 рік.

"А для українського народу це означатиме ще півтора року війни, це дуже важко. Так що, так, війна може тривати і десять років, але, думаю, прагматизм союзників України не дозволить їй затягнутися на такий термін", - підсумував експерт.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Роман Світан
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