Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в Україні

Президент Туреччини закликав Путіна до миру і переговорів, які повинні бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню.

Ердоган, Путін / скріншот з відео, УНІАН

Сьогодні, 5 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подзвонив своєму колезі, президенту РФ Володимиру Путіну.

Як повідомляє пресслужба президента Туреччини, Ердоган в телефонній розмові з Путіним обговорив війну в Україні і зажадав припинити вогонь.

"Під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна і Сирія", - йдеться в повідомленні.

Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу зі створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Президент Туреччини закликав Путіна до миру і переговорів, які повинні бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню і "баченням справедливого рішення".

Ердоган назвав теми майбутніх переговорів із Зеленським

5 січня президент Туреччини також проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє агенство Анадолу, розмова пройде вже після переговорів з Путіним.

"Обговоримо з Зеленським підсумки бесіди з президентом Росії Володимиром Путіним і шляхи пом'якшення відносин РФ і України. Торкнемося теми "зернового коридор", експорту аміаку, добрив", - заявив турецький лідер на засіданні глав представництв правлячої Партії справедливості і розвитку в провінціях Туреччини.

Ердоган також зазначив, що Туреччина націлена на просування діалогу Росії та України.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.

На думку Ердогана, недавня успішна "зернова угода" і обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

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