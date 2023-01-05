glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в Україні

5 січня 2023, 16:19
Президент Туреччини закликав Путіна до миру і переговорів, які повинні бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню.
Ердоган, Путін
Ердоган, Путін / скріншот з відео, УНІАН

Сьогодні, 5 січня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подзвонив своєму колезі, президенту РФ Володимиру Путіну.

Як повідомляє пресслужба президента Туреччини, Ердоган в телефонній розмові з Путіним обговорив війну в Україні і зажадав припинити вогонь.

"Під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна і Сирія", - йдеться в повідомленні.

Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу зі створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Президент Туреччини закликав Путіна до миру і переговорів, які повинні бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню і "баченням справедливого рішення".

Ердоган назвав теми майбутніх переговорів із Зеленським

5 січня президент Туреччини також проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє агенство Анадолу, розмова пройде вже після переговорів з Путіним.

"Обговоримо з Зеленським підсумки бесіди з президентом Росії Володимиром Путіним і шляхи пом'якшення відносин РФ і України. Торкнемося теми "зернового коридор", експорту аміаку, добрив", - заявив турецький лідер на засіданні глав представництв правлячої Партії справедливості і розвитку в провінціях Туреччини.

Ердоган також зазначив, що Туреччина націлена на просування діалогу Росії та України.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.

На думку Ердогана, недавня успішна "зернова угода" і обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

Читайте також:

війна в Україні Реджеп Тайїп Ердоган війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:43

ЗСУ ліквідували російського майора-трансвестита

16:40

ЗСУ наближаються: у Зеленського кажуть, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогнюВідео

16:30

Штопор не знадобиться: 4 найпростіших способи відкрити пляшку вина

16:30

Сумісність знаків Зодіаку в коханні: вони ідеально підходять один одному

16:25

Несамовито заволав: Галкін вигукнув "Героям слава" на концерті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:23

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

16:19

Ердоган зажадав від Путіна негайно припинити вогонь в УкраїніВідео

16:08

Принц Гаррі і принц Вільям побилися через Меган Маркл - герцог Сассекський розкрив подробиці

16:02

Як перевірити якість прального порошку за допомогою курячого яйця: ви будете здивовані

Реклама
15:58

"Різдвяне перемир’я": РФ вбила на Херсонщині сім’ю з 12-річною дитиноюВідео

15:43

Унікальний рецепт узвару на Різдво: що потрібно додати в напій, щоб він став шалено смачнимВідео

15:24

Українцям у січні перерахують квитанції за газ: хто має право на знижкуВідео

15:20

Найсвітліший день місяця: прикмети на 6 січня та що не можна робити в Святий вечірВідео

15:02

"Почнуть нашестя": астролог назвала 2 дуже небезпечних міста в січні і поворотну дату для УкраїниВідео

15:00

Як почистити оселедець від кісток і шкіри за одну хвилину: дивовижний секрет, перевірений рокамиВідео

14:55

Померла учасниця Голосу країни Катерина Давиденко - сестра назвала справжню причину смерті співачки

14:40

Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули країні - міністр культуриВідео

14:37

Стали відомі імена окупантів, які запускають дрони-камікадзе по УкраїніВідео

14:19

"Леопарди будуть": посол України в Німеччині оцінив шанси на розширення військової допомоги Німеччини

14:06

Таролог розповіла, коли можна чекати перелому у війніВідео

Реклама
14:04

Неймовірно, але це працює: що робити якщо немає вантуза - хитрий спосібВідео

13:55

"Цинічна пастка": Подоляк розніс заяву патріарха Кирила, який клянчить "різдвяне перемир'я"Відео

13:50

"Зрада вже відбулася": Корольова розповіла про своє розлучення

13:49

Наступ ЗСУ від Криму до Донбасу і перемога над РФ: у ГУР розкрили деталі прогнозу БудановаВідео

13:34

Як правильно посадити грошове дерево, щоб удома водилися грошіВідео

13:16

Українці можуть отримати по 16 тис. гривень від Червоного Хреста: хто може розраховувати на допомогу

13:10

Війна перенесеться в РФ: ЗСУ зайдуть на територію країни-агресорки у двох місцях – полковникВідео

13:04

Опік гнівом хазяйки: топ-5 жіночих імен, чиї власниці мають владний характерВідео

12:37

"Потрійний Брежнєв" і пристрасні обійми: чому в СРСР чоловіки цілувалися в губи

12:21

Більше учасників, краща ціна: як відбуватимуться торги на Prozorro без аукціонів

12:18

"Не бухайте, жінок не ґвалтуйте": Пригожин випустив на волю групу "зеків", які воювали в УкраїніВідео

12:14

"Абсолютна нісенітниця": у Байдена рознесли військову маячню Путіна і "знищення HIMARS" в УкраїніВідео

12:03

Магніт для сильної статі в шикарній обгортці: 6 жіночих імен, чиїх власниць чоловіки обожнюють

12:00

Чому пральна машина може стрибати і вібрувати: 5 причин неприємностей

12:00

Чорний рік для Путіна, війна на території РФ та смута: що чекає Росію у 2023 році

11:47

Адаптовані до будь-яких умов: Україна отримає від Франції БТР ACMAT BastionВідео

11:41

РФ посилить наступ на Луганщині, до Кремінної підтягнули більше сил – ГайдайВідео

11:20

Партіарх Кирило цинічно благає про перемир'я: раніше він закликав вбивати українцівВідео

11:14

Армія України взимку отримає зброю і після лютого-початку березня почне звільняти Крим - СвітанВідео

10:59

Потужно запрацює, як нова машина: чим почистити комп'ютер від пилу

Реклама
10:48

Російська верхівка зацікавлена в затягуванні війни до 2024 року - СвітанВідео

10:48

На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у "котлі"Погляд

10:45

Розвал Росії відбудеться в 2024 році - військовий експертВідео

10:32

Великий секрет маленького насіння: 4 способи смачно використати насіння льону для залізного здоров'я

10:21

Чи дадуть США Україні важкі танки Abrams: ЗМІ дізналися про позицію адміністрації БайденаВідео

10:10

Вихід на кордони 1991 року – ще не перемога, Україна повинна дочекатися розпаду РФ – СвітанВідео

09:51

Передбачення сповнені загибелі та мороку: що напророкувала Ванга на 2023 рікВідео

09:38

Вигадують собі перемоги: у РФ змінили риторику, щоб замилити очі росіянам – ISWВідео

09:35

Війська Росії у разі вторгнення з Білорусі далі кордону не пройдуть - генерал ЗСУВідео

09:12

Як зробити вдома ідеальний порядок: 3 секрети, які дозволять забути про постійні прибирання

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти