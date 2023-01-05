ЗСУ наближаються: у Зеленського кажуть, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогню

Цивільні перевізники відмовляються їздити з РФ до Криму так званим "сухопутним коридором" через окуповані території України.

"Cухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогню ЗСУ/ 59-а ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН, Facebook

Українські військові уже наближаються до ділянки "сухопутного коридору" до Криму. Ця ділянка уже перебуває на лінії вогню.

Про це розповів заступник постійного представника президента України у Криму Денис Чистіков в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він каже, що місцеві перевізники почали боятися користуватися так званим "сухопутним коридором" до тимчасово окупованого Кримського півострова, адже остерігаються того, щоб раптом не потрапити під вогонь.

"Наступальні дії ЗСУ наближаються до "сухопутного коридору", він уже перебуває на лінії вогню. Цивільні перевізники, які доставляли паливо, продукти харчування через "сухопутний коридор", відмовляються від цього маршруту", – заявив Чистіков.

А це вже призвело до того, що у Криму зростають ціни на паливо, медикаменти і харчові продукти.

Крім цього, російські загарбники уже розуміють, що Кримський міст – ненадійний, і що він може бути на лінії зіткнення зі Збройними силами України.

Звільнення Криму

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк розповів, що Росія стягує на північ Криму нові військові підрозділи. Загарбники розуміють, що їм потрібно готуватися до контрнаступу ЗСУ, тому всюди розміщують захисні споруди.

Тим часом росіяни панікують через потужну "бавовну" в Криму. Пізно ввечері 4 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Подія сталася в районі мису Фіолент.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан зазначає, що Сили оборони України вже готові просуватися в бік Азовського моря і перерізати так званий "сухопутний коридор" до Криму. Але немає сенсу наступати, доки не промерзне ґрунт. Є проблеми і з озброєнням. Як тільки ЗСУ отримають потрібну зброю, почнеться рух до Азовського моря. Операція зі звільнення Криму очікується після лютого-початку березня.

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