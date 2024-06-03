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І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко

Руслана Заклінська
3 червня 2024, 14:32
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До 23-х років кожен громадянин має мати військово-облікову спеціальність, розуміти як воно працює, заявив Юрій Федоренко.
І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко
Всі українці повинні бути військовозобов'язаними / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сили територіальної оборони ЗСУ

В Україні військовозобов'язаними повинні бути як чоловіки, так і жінки. Всі громадяни повинні отримувати військову підготовку з 18 років і брати участь у бойових діях з 23 років. Таку думку висловив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в інтерв’ю "Армія TV".

"Я вважаю щиро, що всі українці мають бути військовозобов’язані - чоловіки, жінки. З 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23-х. Тобто не після 25-ти. От 24 роки - це саме те, що має бути. До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність, розуміти як воно працює", - сказав він.

Федоренко стверджує, що якби нація була підготовлена до війни заздалегідь, то кожен міг би взяти зброю в перші дні. Люди, знаючи ази військової справи, стали б на захист країни.

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"І тою кількістю людей, яка була б, ми могли б забезпечити набагато більший результат при меншій кількості втрат", - наголосив Федоренко.

За його словами, для підготовки нації потрібні роки і вже зараз необхідно закладати відповідні витрати у державному бюджеті на актуалізацію даних всіх громадян та їх поетапну підготовку. Федоренко також зазначив, що загальновійськову підготовку проходять всі мобілізовані, але якість цієї підготовки залежить від навчального центру.

"Не будемо ідеалізувати процеси, але в деяких навчальних центрах готують добре. Про своїх військових скажу, що маючи вже контакти з керівниками нормальних центрів, де відбувається загальновійськова підготовка, я телефоную їм і прошу, якщо є можливо додаткове якесь навантаження, то щоб "прогнати" людей. Тому що людина, яка пройшла загальновійськову підготовку, вона діє вже зовсім по-іншому, вона діє вже плюс-мінус усвідомлено. А якщо ця підготовка гарна, а потім людина ще пройде бойове злагодження, то тоді це взагалі буде підготовлений військовий, який зможе виконати бойове завдання і зберегти життя своє і своїх побратимів. І потім, у перспективі, передати свій досвід", - зауважив комбат.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Мобілізація у Україні - чи призвуть жінок на службу

Як повідомляв Главред, 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить значні зміни в процес військового обліку. Військовозобов'язаних жінок, які не оновлять свої дані протягом 60 днів, штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн, повідомив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.

Також у ЗСУ розглядають можливість мобілізації жінок за "ізраїльським зразком", повідомила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в коментарі The Times. Вона зазначила, що дівчат мають готувати до служби в армії з дитинства. Однак, Центр з протидії дезінформації при РНБО спростував цю інформацію, заявивши, що мобілізація жінок не є на порядку денному.

Крім цього, у грудні 2023 року кілька народних депутатів Верховної Ради підняли питання щодо призову жінок на військову службу. На цей момент в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки та жінки, які є військовозобов'язаними. Парламентарії тоді попередили громадян про можливість ухвалення "непопулярних рішень" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

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