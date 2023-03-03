УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

І Молдові допомогти, і мрію Путіна зруйнувати: що Україна отримає за звільнення Придністров'я

3 березня 2023, 14:35
Військовий експерт Михайло Притула назвав три "бонуси", які чекають Україну в разі вирішення питання Придністров'я.
Володимир Путін, Михайло Притула
Володимир Путін, Михайло Притула / скріншот YouTube

У разі військового вирішення питання з ППридністров'ям Україна може зруйнувати мрії російського диктатора Володимира Путіна про відновлення СРСР, вважає військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що після звільнення Придністров'я Молдова отримає назад свої території, зникне ще одна "сіра зона" і загроза для України, яка змушена тримати там певну кількість військ.

"Друге - ми отримаємо певну кількість озброєння, тому що там його занадто багато. Нехай воно старе, але воно зберігалося в належних умовах – це і стрілецька зброя, і все інше, що може бути використано для захисту України", - пояснив експерт.

відео дня

Але найголовніше, впевнений Притула, що плани Путіна щодо приєднання Молдови до майбутнього СРСР 2.0, яким він марить, будуть повністю зірвані.

"Його фантазії поки змушують росіян діяти так, як їм нав'язує пропаганда. Тобто вони намагаються послідовно відновити Радянський Союз і ті республіки, які були в ньому, і прибрати їх в Росію. Це - їхня стратегічна мрія, але мрії в цьому випадку не збуваються", - підсумував експерт.

Звинувачення Росії на адресу України через Придністров'я

Міністерство оборони окупантів Росії 23 лютого опублікувало заяву, в якій звинуватило Україну в, мовляв, "планах щодо військового вторгнення" в Придністров'я, яка вже багато років перебуває під окупацією військ РФ.

Росіяни побоювалися того, що армія України, мовляв, "зайде в Придністров'я", розгромить там війська РФ, і "візьме під контроль Російський склад з військовою технікою в Ковбасній", який вважається одним з найбільших збройових складів в Європі.

Молдова спростувала вигадки Міноборони російських окупантів і підкреслила, що потрібно вірити тільки перевіреним джерелам інформації. Відомості загарбників не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський сказав, що він попередив президента Молдови Майю Санду про підготовку Москвою державного перевороту в країні з метою повалення законної влади. Київ готовий допомогти Кишиневу вирішити питання Придністров'я. Але Україна не буде діяти без узгодження з Молдовою.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Придністров'я
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:43

Весна скасовується: синоптики різко змінили прогноз погоди в Україні на березень

16:40

Яку стрижку зробити після 40 років: 3 кокетливі варіанти з ефектом мінус 10 роківФото

16:18

"Це буде дуже жорсткий період в РФ": в ОП сказали, що запустить в Росії "палацовий переворот"Відео

16:18

Яскраво горів і падав каменем: ЗСУ приземлили російську "сушку" поблизу ЄнакієвогоВідео

16:17

Зірвуть золотий куш: на п'ять знаків зодіаку чекає нечуване багатство цієї весниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:15

Таролог спрогнозував, чого українцям на тижні чекати від окупантів у плані ракетних ударівВідео

16:07

Ще не стала реліквією: як зараз виглядає головна героїня серіалу "Мисливці за старовиною"

15:42

Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики

15:37

Щоб яскравий одяг не став тьмяною ганчіркою: що додати при пранні кольорових речей

Реклама
15:35

Представники гральної індустрії України кажуть, що нова постанова Кабміну вб’є легальний бізнес. Про що йдеться?

15:32

Лідер Massive Attack Роберт Дель Найа представив свою версію легендарного хіта "Океану Ельзи"Відео

15:29

Людині шкідливо, а рослинам - ліки: що буде, якщо поливати квіти пивомВідео

15:18

Астролог назвав найбільших лузерів березня 2023: на кого чекають невдачі, перешкоди й труднощі

15:15

Простий психологічний тест: улюблений колір розповість всі ваші таємниціВідео

14:54

Як запекти буряк у духовці, щоб овоч був м'яким та не втратив своєї користі: прості секретиВідео

14:35

І Молдові допомогти, і мрію Путіна зруйнувати: що Україна отримає за звільнення Придністров'яВідео

14:33

Сплата штрафу або термін у в'язниці: юристи пояснили, яке покарання загрожує за неявку за повісткоюВідео

14:31

Гороскоп на березень-2023 від Влада Росса для всіх: Риб шарахне Сатурн, а на Лева чекає зоряний часЕксклюзив

14:25

Вибухи та партизанські атаки у РФ: у Зеленського назвали причину

14:20

Потужні вибухи і стовп диму: у російському Краснодарі "бавовна" в районі льотного училищаВідео

Реклама
14:05

Яку капусту краще брати для голубців: вийдуть м'якими і соковитимиВідео

13:50

Впала в дитинство: Ані Лорак дала безглузду пораду, як підняти собі настрій

13:47

Перетворяться на отруту: чому категорично не можна переварювати яйцяВідео

13:45

Одесу можуть атакувати з Придністров’я за однієї умови – полковник запасу СБУВідео

13:44

Дивно, але геніально: чому в Індії носять по двоє трусівВідео

13:40

"Птахам Мадяра" наказали негайно вийти з БахмутаВідео

13:31

Відправили "на забій": під Авдіївкою ЗСУ знищили полк мобілізованих з РФ

13:25

"Блокування вступу в НАТО наблизило війну": у Бундестазі звинуватили Меркель у стражданнях УкраїниВідео

13:18

"Сонце - це ліхтар": божевільний Лоза видав антинаукову нісенітницю в ефірі у путініста Корчевникова

12:52

Міноборони могло купити "золоті фляги" для армії, переплативши за них у 10 разів - ЗМІ

12:49

У "ПМР" можуть мобілізувати до 30 тисяч: експерт розкрив тривожний сценарійВідео

12:36

Як позбутися від мурах в городі на грядках: комахи залишать грунт у спокоїВідео

12:33

"Хороший росіянин" Дмитро Назаров обурений тим, що його просять донатити на ЗСУВідео

12:18

"527 тисяч": ЗМІ підрахували, скільки реально людей Путін мобілізував воювати з УкраїноюВідео

12:12

"Каже, що думає, його провини немає": у Іво Бобула назвали вибачення перед жінками фейкомВідео

11:52

Боєприпаси перекинуть з ЄС: ЗСУ передадуть дефіцитні снаряди — FT

11:51

Україна отримає два-три типи сучасних винищувачів - РезниковВідео

11:50

Вся справа в кольорі: що означає, коли кішка переходить дорогу

11:46

"Я багато знаю, і це вселяє оптимізм": Резніков спрогнозував терміни завершення війни в Україні

11:35

Вампіри не старіють: як зараз виглядає Костиль з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

Реклама
11:34

Як зробити омолоджувальний макіяж після 50-ти: 6 секретів досвідчених візажистів

11:33

Особливості та ризики пізньої вагітності новости компании

11:18

Карколомні форми і фото в бікіні: як виглядає найгарячіша бабуся в світі

11:05

"Стався крововилив": Данилку довелося скасувати концерти Сердючки через серйозну хворобуВідео

10:55

Переговори Києва та Москви можливі після деокупації Запоріжжя та Херсонщини - радник Залужного

10:46

Вчені приголомшені: що знайшли в 188-річній "капсулі часу", захованій у вежі церквиВідео

10:38

Тоді - незамінне, зараз - некорисне: чому в радянських квартирах було вікно в туалетіВідео

10:20

Який предмет ви побачили першим: тест по картинці розповість, від чого треба позбутися в життіВідео

10:16

Які квіти посадити в тіні саду, щоб виріс розкішний квітникВідео

10:06

США не воюють з РФ і не дають Україні дані для ударів по ній-ПентагонВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти