І Молдові допомогти, і мрію Путіна зруйнувати: що Україна отримає за звільнення Придністров'я

Військовий експерт Михайло Притула назвав три "бонуси", які чекають Україну в разі вирішення питання Придністров'я.

Володимир Путін, Михайло Притула / скріншот YouTube

У разі військового вирішення питання з ППридністров'ям Україна може зруйнувати мрії російського диктатора Володимира Путіна про відновлення СРСР, вважає військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що після звільнення Придністров'я Молдова отримає назад свої території, зникне ще одна "сіра зона" і загроза для України, яка змушена тримати там певну кількість військ.

"Друге - ми отримаємо певну кількість озброєння, тому що там його занадто багато. Нехай воно старе, але воно зберігалося в належних умовах – це і стрілецька зброя, і все інше, що може бути використано для захисту України", - пояснив експерт.

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Але найголовніше, впевнений Притула, що плани Путіна щодо приєднання Молдови до майбутнього СРСР 2.0, яким він марить, будуть повністю зірвані.

"Його фантазії поки змушують росіян діяти так, як їм нав'язує пропаганда. Тобто вони намагаються послідовно відновити Радянський Союз і ті республіки, які були в ньому, і прибрати їх в Росію. Це - їхня стратегічна мрія, але мрії в цьому випадку не збуваються", - підсумував експерт.

Звинувачення Росії на адресу України через Придністров'я

Міністерство оборони окупантів Росії 23 лютого опублікувало заяву, в якій звинуватило Україну в, мовляв, "планах щодо військового вторгнення" в Придністров'я, яка вже багато років перебуває під окупацією військ РФ.

Росіяни побоювалися того, що армія України, мовляв, "зайде в Придністров'я", розгромить там війська РФ, і "візьме під контроль Російський склад з військовою технікою в Ковбасній", який вважається одним з найбільших збройових складів в Європі.

Молдова спростувала вигадки Міноборони російських окупантів і підкреслила, що потрібно вірити тільки перевіреним джерелам інформації. Відомості загарбників не відповідають дійсності.

Президент Володимир Зеленський сказав, що він попередив президента Молдови Майю Санду про підготовку Москвою державного перевороту в країні з метою повалення законної влади. Київ готовий допомогти Кишиневу вирішити питання Придністров'я. Але Україна не буде діяти без узгодження з Молдовою.

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