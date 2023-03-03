Одесу можуть атакувати з Придністров’я за однієї умови – полковник запасу СБУ

Якщо у так званій "ПМР" зберуть під час своїх військових зборів 30-35 тисяч осіб, це може загрожувати ударом по Україні.

Одесу можуть атакувати з Придністров’я за однієї умови, вважає полковник запасу СБУ/ Міноборони РФ, скрін

У невизнаному Придністров’ї оголосили про початок військових зборів 1 березня. Вони триватимуть упродовж трьох місяців і до них залучатимуть чоловіків віком до 55 років. Якщо там вдасться зібрати 30-35 тисяч осіб та добре їх озброїти, може з’явитися загроза удару по території України.

Атака може відбутися на Одесу та Білгород-Дністровський. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в інтерв’ю Главреду.

"Якщо вони зберуть там 30-35 тисяч добре озброєної армії, це може стати загрозою для півдня та удару по Одесі, Білгород-Дністровському", – зазначає полковник запасу СБУ.

відео дня

У той же час він зазначає, що ще невідомо, чи вдасться у так званій "ПМР" зібрати велику кількість людей. Адже "товстим прапорщикам і генералам", які зараз там живуть, війна не потрібна.

"Хай спочатку зберуть і покажуть, що в них є. Бо збори вони оголосили, але так толерантно, бо розуміють, що народ там розбігся. Там є товсті прапорщики, які там вже прижилися, обросли сім’ями, господарством. Їм та війна не потрібна, як і генералам у "ПМР", – зазначає Притула.

Якщо ж Москва продовжуватиме тиснути на так звану "ПМР", то це може призвести до зворотного ефекту.

За словами експерта, поки що рано робити прогнози у цій ситуації, варто поспостерігати за тим, що буде далі.

"Давайте подивимося, що вони робитимуть. Путін міг мобілізувати мільйонну армію і кинути її в бій в Україну, але цього не сталося, бо він не може це зробити. Так само як і того, що відбувається у Придністров’ї. Тож хай спочатку зберуть певну кількість особового складу. І вже після того будемо говорити про те, що в них з цього вийшло. Росіяни мріяли мобілізувати і двохмільйонну армію на Донбасі ще у 2013, 2014 році, але не вийшло, бо народ не захотів воювати", – зазначає Притула.

Загроза з невизнаного Придністров’я

Раніше представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк зазначала, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Молдовою. Однак не можна виключати провокацій у вигляді обстрілів або активності ДРГ російських окупантів з боку невизнаного Придністров'я. Агресор Росія не може відкрити другий фронт на даному напрямку, оскільки загарбники зіткнуться з проблемою підкріплення.

Також Гуменюк зазначала, що окупанти Росії не зможуть висадити десант у захопленому Придністров'ї, оскільки в такому випадку їм доведеться перетинати повітряний простір України і НАТО. Відсіч буде дуже потужною.

Раніше у CNN зазначали, що країна-агресорка Росія може готувати державний переворот у Молдові, внаслідок якого країна може бути втягнута у війну РФ проти України. Не виключено, що Кремль може спробувати створити сухопутний коридор в окуповане нею Придністров'я через південь України.

Вас також може зацікавити: