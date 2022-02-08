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"Хочете, щоби Франція воювала з РФ?": Путін налякав наслідками прийняття України в НАТО

8 лютого 2022, 10:19

Президент Росії заявив, що наслідком членства України в НАТО, на його думку, стане військовий конфлікт за участю Альянсу.

Путина
Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то може початися військовий конфлікт за участю Альянсу.

Про це господар Кремля сказав під час пресконференції за підсумками переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном у Москві.

"Уявіть, що Україна - член НАТО. П'ята стаття Північноатлантичного договору не скасована. Навпаки, пан Байден сказав, що п'ята стаття — абсолютний імператив. І буде виконана. Значить, виникне військова конфронтація з НАТО. Я хочу вас запитати, а ви хочете воювати з Росією? Ви запитайте своїх читачів. Ви хочете, щоби Франція воювала з Росією? Ну, адже так воно і буде. Наша стурбованість продиктована і питаннями загальноєвропейської безпеки", - сказав французькому журналісту Путін.

Зазначимо, п'ята стаття Вашингтонського договору присвячена принципу колективної оборони НАТО. Напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх учасників НАТО.
читайте такожМакрон і Путін у Москві уклали угоду щодо України - Financial TimesЯк повідомляв Главред, 7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна. Лідери двох країн провели брифінг за підсумками зустрічі.

Почав пресконференцію Путін, він розповів, що дискусії стосувалися насамперед політики відкритих дверей НАТО. Тобто вступу туди України. Макрон підкреслив, що ситуація серйозна і потрібно знайти шлях миру і стабільності в Європі. За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми.

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У вівторок, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон приїде до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Під час переговорів Макрон планує обговорити виконання Мінських угод.

Після переговорів з українським колегою Макрон поспілкується телефоном з Путіним.

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