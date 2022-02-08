Зустріч Зеленського і Макрона: президент Франції розкрив тему прийдешніх переговорів

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон 8 лютого зустрінуться в Києві / Фото Reuters

У вівторок, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон приїде до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Під час переговорів Макрон планує обговорити виконання Мінських угод.

На спільній пресконференції з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві Макрон заявив, що Мінські угоди передбачають прогрес, а тому вони повинні просуватися вперед.

При цьому, за словами французького лідера, є кілька дуже чутливих питань, щодо яких і буде дискусія. Зокрема, це питання конституційної реформи, виборів тощо.

"У тісній координації з канцлером ФРН Олафом Шольцом ми продовжуємо спільні зусилля в рамках "нормандського формату", щоби повністю виконати Мінські угоди, для того, щоби врегулювати конфлікт на Донбасі. Ми повинні просуватися конкретними кроками для виконання цих домовленостей - чітко і повністю", - сказав Макрон.

читайте такожМакрон хоче стати героєм, який врятував Україну від вторгнення РФ-Рolitico"Я сказав і президенту Володимиру Зеленському, і президенту Володимиру Путіну, що Мінські угоди дійсно можуть врегулювати ситуацію і здійснити прогрес у питанні української кризи. Саме про це я буду говорити з президентом Зеленським", — сказав президент Франції.

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Після переговорів з українським колегою Макрон поспілкується телефоном з Путіним.

Як повідомляв Главред, 7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна. Лідери двох країн провели брифінг за підсумками зустрічі.

Почав пресконференцію Путін, він розповів, що дискусії стосувалися насамперед політики відкритих дверей НАТО. Тобто вступу туди України. Макрон підкреслив, що ситуація серйозна і потрібно знайти шлях миру і стабільності в Європі. За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми.

Зазначимо, Путін глузливо звернувся до української влади з приводу виконання Мінських угод.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди, – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України, - ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати! По-іншому ніяк", - заявив господар Кремля.

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