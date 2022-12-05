Україна готова надати РФ гарантії безпеки: у Зеленського назвали умову

Україна готова надати Росії гарантії безпеки, якщо країна-агресорка відмовиться від ядерної зброї.
Про це сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter, нагадавши про річницю Будапештського меморандуму. При цьому він зазначив, що такий договір можна було б підписати у Будапешті.
"У річницю Будапештського меморандуму тема "колективних гарантій для РФ" виглядає вкрай інтригуюче. Але якщо випрошуєте, то… Україна готова гарантувати безпеку РФ в обмін на тотальну відмову Москви від ядерної зброї. Підписати договір можемо в тому ж місті – Будапешті, Угорщина", – написав радник голови Офісу Зеленського.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки та сісти з РФ за стіл переговорів. Він назвав умови, які Росії потрібно виконати задля цього: покинути територію України, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинів і добровільно здати ядерну зброю.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про надання, мовляв,"гарантій безпеки" агресору Росії. За його словами, час для підкилимної дипломатії вже закінчився, а кращими гарантіями стануть демілітаризація і денуклеаризація країни-окупанта.
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