Новим послом України в Німеччині може стати Олексій Макєєв: що про нього відомо

Новим послом у Німеччині може стати Олексій Макеєв / фото Facebook Макеєва

За інформацією німецького видання RTL, новим послом України в Німеччині замість звільненого нещодавно Андрія Мельника може бути призначений Олексій Макєєв.

За повідомленням журналістів німецького видання, а також Європеської правди, Олексій Макеєв очолить українське посольство у Німеччині. Офіційно повідомити німецьку сторону щодо призначення Макєєва можуть орієнтовно через два тижні.

Хто такий Олексій Макєєв

Олексій Макєєв зараз є спецпредставником МЗС України з санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі в Берліні та Берні.

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Мельник був звільнений з посади посла у ФРН та може стати заступником голови МЗС.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Мельника з посади посла в Німеччині.

Німецьке видання Bild ще 4 липня повідомляло, що Мельник може залишити посаду посла у ФРН. За даними газети, роботу дипломата високо оцінюють у Києві, а Зеленський запропонував йому стати заступником міністра закордонних справ.

Критика послом Мельником політики Німеччини

Наприкінці березня посол України у ФРН Андрій Мельник розповів, що після повномасштабного нападу Росії німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер сказав йому в розмові, що українській державі "залишилося кілька годин".

За словами Мельника, Лінднер ввічливо посміхався, ймовірно, вважаючи, що захоплення країни це нібито вже вирішена справа. При цьому, як говорив український дипломат, Лінднер визнав безглуздими поставки зброї Києву або відключення Москви від SWIFT.

Український дипломат підкреслив, що розмова стала для нього нокаутом, після чого "сльози просто текли по обличчю".

У червні Мельник розкритикував політику Німеччини в останні десятиліття, в результаті якої, на його думку, Росія змогла почати найкривавішу з 1945 року війну в Європі. Як заявив український дипломат, ФРН майже обходила Путіна, а Берлін завжди надавав йому підтримку.

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