Чи зможе РФ знову масово вдарити ракетами найближчим часом: прогноз ISW

В ISW попередили, що РФ збільшує потужності з виробництва ракет, щоб повторювати ракетні удари/ Національна поліція України, УНІАН

У країни-агресорки Росії суттєво вичерпуються запаси високоточних ракет. Проте РФ все-таки найближчим часом може здійснити масштабну атаку на критичну інфраструктуру України.

У Росії через дефіцит ракет можуть намагатися пришвидшити їхнє виготовлення. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків ISW наголошується, що нині російські загарбник відчувають проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї.

Але це не означає, що країна-агресорка причинить масштабні ракетні обстріли. В РФ намагаються навантажити можливості свого виробництва у галузі озброєння, щоб виготовляти більше таких ракет.

"Виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетні удари у високих темпах", – наголошують у ISW.

Ракетні удари РФ по Україні

Раніше представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов зазначав, що російські окупаційні війська продовжать завдавати нищівних ударів по Україні. Щоб підготуватися до наступного подібного удару, ворогу знадобиться близько тижня.

У ЗСУ зазначають, що у ворога ще достатньо ракет, щоб повторювати атаки, націлені, зокрема, на знищення нашої протиповітряної оборони. Проте, як каже керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, порівнюючи попередні ракетні удари Росії по території України, можна сказати, що їх запаси вичерпуються.

Ракетні удари РФ по території України можуть продовжуватися, заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що окупанти хочуть встигнути до Нового року провести ще 1-2 масштабних ракетних обстріли.

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