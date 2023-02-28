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Мінус "пташка" : біля Мурманська "самознищився" російський Мі-8

28 лютого 2023, 16:14
В результаті аварії російського вертольота постраждали мінімум 4 людини.
Мі-8 впав у РФ
Біля російського Мурманська впав вертоліт Мі-8 / Колаж фото УНІАН, Telegram

Біля російського Мурманська сталася авіакатастрофа. Там розбився вертоліт Мі-8. Про це повідомляють росЗМІ.

Це сталося неподалік від площі Лавозеро. Відомо, що постраждали щонайменше 4 людини.

"Вертоліт розбився неподалік від майданчика Лавозеро. На борту перебувало вісім осіб. Як мінімум, четверо отримали травми", - повідомляють екстрені служби РФ.

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У мережі з'явилося фото впавшого вертольоту. Поки невідомо, хто саме був на борту і куди він летів.

вертоліт Мі-8 впав у РФ
Біля російського Мурманська впав вертоліт Мі-8 / Telegram

РосЗМІ звернули увагу на те, що в Мурманській області вирує негода. Там сильні снігопади і вітер. У РФ також наголошується, що через погану погоду частину трас в області перекрили.

Вибухи в Мачулищах

Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака і снігоприбиральної техніки.

Пізніше стало відомо, що в Мачулищах був підірваний літак ДРЛО А-50 ВКС РФ, який загарбники використовують для пошуку українських систем ППО.

А-50 - дуже дорогий літак, на озброєнні у РФ таких бортів всього 9 штук. Його основна функція - дальня розвідка.

Лідер білоруської антиурядової організації BYPOL Олександр Азаров заявив, що російський військовий літак на військовому аеродромі Мачулищі в Білорусі підірвала білоруська опозиція. Виконавці зробили це за допомогою дронів. В результаті ударів були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радари і антена.

У британській розвідці переконані, що втрата літака А-50 обмежить повітряні операції РФ. Роль А-50 полягає в створенні розпізнаваної картини повітряної обстановки і забезпеченні координації дій сусідніх винищувачів.

Інші новини:

війна в Україні авіакатастрофа Ми-8
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