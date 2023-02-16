Наводив артилерію на позиції ЗСУ: в Україні ліквідували російського майора

33-річного майора Володимира Ковальова вже поховали в Тюменській області.

Ліквідований майор / t.me/OSINTGeorgia

ЗСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10".

У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова, повідомив OSINT-експерт і розслідувач Іраклій Комахідзе .

У некролозі окупанта зазначено, що він брав участь у "сво" з 24 лютого 2022 року у складі передового пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА" Орлан-10 " (наводив артилерію на позиції ЗСУ).

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При цьому, немає ніяких даних про місце служби, обставини і дату загибелі окупанта, розповів Комахідзе.

Ліквідований майор / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що на війні в Україні був ліквідований окупант-священик РПЦ. Він брав участь у бойових діях в Донецькій області. Прикомандирований від РПЦ/ФСБ ієромонах Воніфатій був ліквідований в селі Нікольському Волноваського району Донецької області.

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