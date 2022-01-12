Хотів накласти на себе руки в прямому ефірі: у Львові від суїциду врятували 21-річного хлопця

Молодий чоловік з усіма попрощався і почав різати руки.
У Львові 21-річний хлопець намагався накласти на себе руки і вів онлайн-трансляцію в одній з соцмереж, під час якої прощався з життям.
Про спробу самогубства правоохоронцям повідомила знайома хлопця, і копи врятували йому життя, йдеться в сюжеті "ТСН".
За словами знайомої, хлопець відмовився розповідати, де він знаходиться.
"...Львів'янка скинула скрін трансляції. По фото копи впізнали парк, але там його (хлопця - ред.) не застали. Знайшли хлопця в декількох сотнях метрів звідти", - йдеться в сюжеті.
Знайшли хлопця за кількасот метрів звідти. У молодої людини вже була порізана рука. Так що копи надали йому допомогу і провели виховну бесіду.
"А навіщо ти це зробив? Якісь проблеми у тебе? Ті, хто на кладовищі лежать, вже проблем своїх не вирішать...", - сказав поліцейський.
Раніше повідомлялося, що в Одеському ліцеї вихователька знайшла тіло учня. За попередніми даними, він скоїв суїцид. У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "самогубство". Причини трагедії встановлюють фахівці.
Читайте також:
- Не вступила до навчального закладу: у Дніпрі скоїла суїцид 15-річна дівчинка
- Загроза суїциду: відомі нові дані про розстріляв студентів "пермському Каті"
- "Прощалася з рідними": у Києві школярка вчинила суїцид
- Українські туристи в Туреччині не можуть повернутися додому через суїцид товариша