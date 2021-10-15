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Херсонську область в червону зону, Київщину в помаранчеву: нове зонування з COVID-19 від МОЗ

15 октября 2021, 10:34

Як кажуть у МОЗ, за минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - у київській.

Київ, локдаун
Нове зонування по COVID-19 від МОЗ / УНІАН

Станом на 15 жовтня в Україні використовуються всі зони адаптивного карантину- "червона", "помаранчева" і "жовта". Про це повідомили представники прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - в Київській.

Тепер список регіонів, які увійшли в помаранчеву зону, виглядає так:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

У "червоній" зоні, у яку увійшла Херсонська область, заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів ‒ але дані обмеження не працюють, якщо всі відвідувачі і персонал вакциновані від коронавірусу COVID-19.

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Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 15 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 624 жителів країни. У тому числі захворіли 1177 дітей і 170 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 947 осіб; летальних випадків - 202; одужали - 4 591 осіб.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало нові правила пасажирських перевезень, які діятимуть на період карантину при транспортному сполученні між регіонами. Для жовтої зони досить сертифіката про одну дозу щеплення, для червоної потрібна повна вакцинація. Якщо людина не вакцинувалася, буде потрібно ПЛР або експрес-тест.

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коронавірус новини України червона зона
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