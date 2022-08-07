Харківщина, Запоріжчина, РФ та країни Балтії: Гайдай назвав шляхи виїзду із захопленої Луганщини

Залишити окуповану Луганщину можна за декількома напрямками - Гайдай/ ОПУ, Telegram Сергій Гайдай

Залишити окуповані військами РФ райони Луганської області можна через Харківську область, Запоріжчину та Росію. Також існує варіант і з Балтійськими країнами. Коридорів вже немає, виїжджати можна тільки самостійно. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом у неділю, 7 серпня, він розповів, що евакуації з Луганської області вже немає. Можна виїхати самостійно за трьома напрямками - Харківському, Запорізькому і через Росію. Ще є варіант з Балтійськими країнами.

"Евакуація наразі можлива тільки з сусідньої Донецької області, у нас (у Луганській) вона вже неможлива, коридорів немає. З Луганщини люди можуть виїхати самостійно за трьома напрямками. Перший напрямок - через Харківську область перейти пішки (днями Гайдай говорив, що через дамбу йти досить небезпечно, вона обстрілюється, - ред.), через Запорізьку область, але там величезні черги, оскільки багато людей і по великому колу через РФ, Балтійські країни", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України на Донбасі

У Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають до захопленого Криму для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". У якості нібито "підтвердження" своїх слів він навів у приклад захоплення окупантами шести маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузан у інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ у Донецькій області. На його думку, окупанти провалюють битву за регіон.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: