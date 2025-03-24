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"Втрати, біль та руйнування": Зеленський відреагував на ракетний удар по Сумам

Ангеліна Підвисоцька
24 березня 2025, 23:19
49
Внаслідок ракетної атаки кількість постраждалих в Сумах зросла майже до 100.
ракетный удар по Сумам
Зеленський прокоментував ракетний удар по Сумам / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України, ОП

Що відомо:

  • РФ вдарила ракетою по місту Суми
  • Внаслідок атаки постраждали майже 90 людей
  • Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар

Російські окупанти вдарили ракетою по місту Суми. Внаслідок атаки постраждали майже 90 людей. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар у своєму вечірньому зверненні.

Внаслідок атаки постраждало 17 дітей. У епіцентрі вибуху були школа та житлові будинки. На момент вибуху діти були в укритті, вони не постраждали.

відео дня

"Кожен такий день, усі ночі з російськими ракетами й дронами проти нашої країни, кожна доба війни – це втрати, це біль, це руйнування, яких Україна ніколи не хотіла. Війну принесли з Росії, і саме в Росію треба війну виштовхувати – саме їх треба змушувати до миру, саме на них треба тиснути, щоб була безпека. Я дякую всім, хто нам допомагає в цьому. Я дякую всім, хто працює на безпеку України, на захист наших людей, на захист наших міст", - сказав Зеленський.

У Сумській міськраді видали оновлені дані. Вже відомо про те, що постраждали 94 людини, з яких 23 - діти.

"Попередньо, пошкоджено 26 будівель різного призначення та форм власності, серед них: три школи, дитсадок, заклад профтехосвіти, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, лікарня, 16 житлових будинків, ресторанно-розважальний комплекс, СТО, адміністративна будівля ТОВ. Загалом вибито понад 3000 вікон, пошкоджено покрівлі у восьми багатоквартирних і чотирьох приватних будинках. Дахи чотирьох багатоквартирних будинків потребують капітального ремонту", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по місту Суми - головні новини

Як повідомляв Главред, вдень 24 березня РФ вдарила ракетою по центру Сум. Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, будівля школи. Влучання відбулося неподалік навчального закладу, де були діти.

  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня фото: Кордон.Медіа
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська міськрада
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська міськрада
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня Сумська обласна прокуратура
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС
  • Ракетний удар по місту Суми 24 березня
    Ракетний удар по місту Суми 24 березня ДСНС

У Мережі з'явились відео з евакуацією постраждалих людей. Вибухова хвиля була такої сили, що люди були заблоковані у власних квартирах. Поранених виносили з будинків. На одному з відео видно, як мати виносить свою маленьку дитину з пораненою головою.

Згодом з'явились моторошні кадри евакуації в Сумах. Вибухова хвиля була такої сили, що люди були заблоковані у власних квартирах в той момент, коли у будинку була пожежа.

Також стало відомо про те, що кількість постраждалих зросла до 88, з них 17 - діти.

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