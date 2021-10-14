"Зі смертю диктатора РФ припинить агресію в Україні": хакери зламали Instagram російського консульства

Генеральне консульство РФ / grajdanstvo-rossii.com

Сторінку генерального консульства Російської Федерації у Харкові в Instagram зламали - щоб привітати українців з Днем захисників і захисниць України. Там з'явився текст "зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні".

"Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями і дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі", − написали невідомі хакери.

Крім того, в тексті говорилося, що Генконсульство РФ нітрохи не підтримує політику Росії щодо України.

"Ми не підтримуємо політику нашої держави щодо України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і лихах. Розуміємо, що швидше за все, після цих привітань ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!", - йдеться в пості.

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Більш того, невідомі хакери виклали в Мережу особисті дані нібито співробітників Російський спецслужб (ФСБ, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки), який діють в Харкові.

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Нагадаємо, раніше, 9 липня нинішнього року, були зафіксовані хакерські атаки з РФ на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України.

"9 липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на веб-портал Військово-Морських сил Збройних Сил України. В результаті, відбулася публікація деяких документів і переважно фейкових повідомлень, пов'язаних з навчаннями "Сі Бриз-2021", які зараз тривають в басейні Чорного моря", - розповіли в повідомленні прес-служби Міноборони.