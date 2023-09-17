ЗСУ здатні розбити Чорноморський флот, Заходу не треба боятися Путіна - Данілов

Чим швидше Україна отримає озброєння, тим скоріше настане мир – не треба боятися "спровокувати Росію", сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Повна або часткова ліквідація Чорноморського флоту - завдання, як можна виконати - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН

Сили оборони України можуть частково або повністю знищити Чорноморський флот РФ, і такий крок змусить агресора прискорити пошук варіантів щодо виходу з війни. Чим швидше Київ отримає потрібну зброю, тим скоріше настане мир. Заходу не слід боятися главу Кремля Володимира Путіна, від практики "страху спровокувати Росію" слід позбавлятися. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своїй колонці на Українській правді він написав про те, що керівництво Росії розуміє виключно мову сили. Стратегічною точкою перелому у війні може стати удар по Чорноморському флоту, який зробить окупантів на крок ближче до виходу з війни.

"Наприклад, повна або часткова ліквідація російського військового Чорноморського флоту, що є завданням, що вирішується, повинна значно прискорити процеси в Росії пошуку виходу з розв'язаної війни", - зазначив Данілов. відео дня

За його словами, важливо, щоб Україна отримала від союзників і партнерів зброю, оскільки це прискорить розгром ворожих військ і настання миру.

"Тому формула миру - це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим швидше ми повернемо мир, який буде більш безпечний для Європи і світу", - додав чиновник.

Також секретар РНБО вважає неспроможною політику Заходу, який дозує військову допомогу Україні "з міркувань страху, щоб не викликати роздратування Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації".

"Відмова або зволікання з передачею українським Збройним силам сучасного озброєння - це пряме заохочення кремля до подальшої війни, а не навпаки", - підкреслив він.

Атаки України на Чорноморський флот РФ

Збройні сили України 13 вересня вдарили по російських окупаційних військах у захопленому Севастополі. Армія уразила військовий корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону". За даними журналістів SkyNews, в публічному просторі вперше стало відомо про удар по підводному човні окупантів, причому британськими ракетами Storm Shadow.

ЗСУ зруйнували ВДК "Мінськ" і підводний човен РФ у Севастополі, повідомила розвідка Великобританії. За даними аналітиків, Росія втратила один з чотирьох підводних човнів, які завдають ракетних ударів по території України.

Наступного дня, 14 вересня, згідно з даними українських ЗМІ, експериментальний дрон СБУ Морський малюк вдарив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу до Севастопольської бухти. Корабель зазнав серйозних пошкоджень і втратив хід.

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