'Брудна держава з примітивними конструкціями': Єрмак заявив, що переговорів з РФ не буде

Андрій Єрмак назвав Росію "брудною державою з примітивними конструкціями" / Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговорів з країною-агресоркою Росією не буде. За його словами, попри постійні залякування, Росію вже давно ніхто не боїться, а ось самі росіяни - "слабкі боягузи", які хочуть переговорів з Україною, тому що це єдиний спосіб "зупинити свій крах".

"Росію давно вже ніхто не боїться, тому що вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться з РФ в ізоляції, в якій вона обов'язково опиниться", - написав Єрмак в Telegram.

Глава ОП додав, що"брудний шантаж Росії виглядає дуже примітивно".

"Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховської ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою... Брудна держава під назвою Росія з досить примітивними конструкціями", - зазначив Єрмак.

Переговори України та Росії

Керівник країни-агресора РФ Путін 30 вересня підписав "документи" про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він запропонував Києву "переговори". Говорити про анексовані території диктатор не збирався, а Україна, за його версією, повинна була скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ готовий до переговорів, але вже не з Путіним. За його словами, з Путіним Україна вже говорила, а після анексії політичного діалогу не буде. Українська держава чекає нової влади в Росії.

4 жовтня президент Зеленський офіційно поставив крапку в політичному діалозі з Росією. Глава держави ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ Зеленського набув чинності з дня його опублікування.

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