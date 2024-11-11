Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

У багатьох областях України оголошена повітряна тривога, працюють сили ППО.

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РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях оголошена повітряна тривога та лунають вибухи. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог здійснив запуск безпілотників із півночі через Сумську область, а також з півдня країни.

Через загрозу застосування ударних дронів повітряна тривога була оголошена в областях:

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Сумській,

Чернігівській,

Полтавській,

Харківській,

Київській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській.

Також повітряну тривогу оголосили у Києві.

"Місто Київ - повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття!" - зазначили у КМВА.

Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 листопада 2024 року Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши рекордну кількість ударних безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У зведенні йдеться, що протягом ночі радіотехнічні війська виявили та супроводжували 145 повітряних цілей, включаючи дрони "Shahed" та інші безпілотники невстановленого типу.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, і їх кількість може бути достатньою для ракетного удару, тож українці повинні бути готові до такої загрози.

Військовий експерт Владислав Селезньов також попередив про можливість масштабного комбінованого удару на Київ та інші міста, який окупанти можуть запланувати на період, коли зниження температури підвищить навантаження на енергосистему України.

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