Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2024, 01:02
1885
У багатьох областях України оголошена повітряна тривога, працюють сили ППО.
Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів
РФ атакувала Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях оголошена повітряна тривога та лунають вибухи. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог здійснив запуск безпілотників із півночі через Сумську область, а також з півдня країни.

Через загрозу застосування ударних дронів повітряна тривога була оголошена в областях:

відео дня
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Київській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській.

Також повітряну тривогу оголосили у Києві.

"Місто Київ - повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття!" - зазначили у КМВА.

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів
Що відомо про Шахеди / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 листопада 2024 року Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши рекордну кількість ударних безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У зведенні йдеться, що протягом ночі радіотехнічні війська виявили та супроводжували 145 повітряних цілей, включаючи дрони "Shahed" та інші безпілотники невстановленого типу.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, і їх кількість може бути достатньою для ракетного удару, тож українці повинні бути готові до такої загрози.

Військовий експерт Владислав Селезньов також попередив про можливість масштабного комбінованого удару на Київ та інші міста, який окупанти можуть запланувати на період, коли зниження температури підвищить навантаження на енергосистему України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії атака дронів
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

01:02Україна
Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

00:33Політика
"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:36Політика
Реклама

Популярне

Більше
Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:00

Справжні лікарі людських душ: ТОП-4 знаки зодіаку, здатні зцілювати ближніх

01:30

Том Генкс утік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах - подробиці

01:02

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

00:33

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

10 листопада, неділя
23:58

Кондратюк зізнався, за що "наїхав" на Узєлкова під час їхньої останньої зустрічі

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
23:36

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:02

РФ може готувати провокації 11 листопада: яка область під серйозною загрозою

22:59

Сумно брела на самоті: Пугачову спіймали під час рідкісного виходу на люди

22:10

РФ атакувала Україну балістикою і КАБами: в двох містах пролунали вибухи

Реклама
21:30

"Хорошого буде мало, окупанти зайшли в Курахове" - лейтенант ЗСУ

21:16

В Угорщині заговорили про повернення миру в Європу і назвали рік: що відомо

20:48

Після освідчення від Melovin: відома українська співачка розлучилася з чоловіком

20:18

На тлі перемоги Трампа: в Білому домі розповіли, що буде з підтримкою України

19:59

Чому я не дуже вірю в швидке завершення війниПогляд

19:41

Експерт про нові удари дронів СБУ: Дають уроки географії - долітають у будь-які точки рф

19:30

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

19:26

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

19:04

Що було першим курка чи яйце: науковці поставили крапку в одвічному питанні

18:56

Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

18:47

Попереду складна гра: треба робити вигляд, що сприймаєш план Трампа всерйозПогляд

Реклама
18:46

РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

18:38

Росіяни готуються до нового удару на Донеччині: у ЗСУ видали важливу заяву

18:25

РФ "пішла ва-банк": боєць ЗСУ зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті

17:59

У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа: заговорили про угоду

17:51

Зібрали майже 60 тисяч військових: генерал назвав ціль військ РФ на Харківщині

17:49

Тисячі окупантів знищено: генерал розкрив катастрофічні втрати росіян

17:10

На стилі, на спорті: посол Залужний поділився свіжим фото з дружиною

17:04

Як часто потрібно купати кота: ветеринар дав точну відповідьВідео

16:56

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

16:37

"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

16:34

Навіщо насправді потрібна кнопка не ремені безпеки

16:33

Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

16:28

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

16:06

Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

16:00

Виклик для найуважніших: потрібно знайти відмінності на картинці за 25 секунд

15:41

Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантниківВідео

15:26

Поля всіяні "двохсотими": бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФВідео

15:20

Майже нереальне завдання для найуважніших: знайти барса на засніжених скелях

15:07

Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз

15:05

США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

Реклама
15:02

Як відучити собаку гавкати в не потрібний момент: цінна порада експерта

14:49

П'яний комбриг розбився в ДТП: деталі самоліквідації генерала-"м'ясника" РФ

14:47

Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

14:14

Накриє туман та падатиме дрібний дощ: де в Україні очікується антициклон

13:51

Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет – ЗеленськийВідео

13:42

22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка

13:27

Чому коти так люблять мнути лапами людину: ветеринари дали цікаву відповідь

13:01

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

13:00

Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною

12:52

Фашизація зашкалює: у РФ вчителі наділи "патріотичні шапочки" з фольгиФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти