Абсолютний рекорд: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити

Внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв.

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РФ атакувала Україну ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Коротко:

Окупанти випустили 145 ударних БпЛА по Україні

Внаслідок атаки РФ постраждала Одещина та інші регіони

У ніч на 10 листопада 2024 року РФ атакувала Україну рекордною кількістю ударних БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У зведенні ПС ЗСУ йдеться, що протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – РФ., мис Чауда – Крим.

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Станом на 09.30 Повітряні сили підтвердили збиття 62-х російських БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

"67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗС України

У Повітряних силах ЗСУ підкреслюють, що внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони.

"Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.", - написали у зведенні.

Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, РФ другу ніч поспіль атакує цивільну інфраструктуру Одеси. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що відомо про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури.

У неділю, 10 листопада, вранці в Харкові стався потужний вибух. Як відомо, повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 09:11. Саме в цей час Повітряні сили ЗСУ написали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Днем раніше РФ вкотре обстріляла Харків. За даними мера міста, влучання КАБа зафіксували в Слобідському районі Харкові.

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