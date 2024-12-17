Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки вимкнення світла повертаються: якими будуть обмеження 18 грудня

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2024, 19:08
482
У середу, 18 грудня, графіки вимкнення світла будуть діяти з 7:00 до 20:00.
Графіки вимкнення світла повертаються: якими будуть обмеження 18 грудня
Графік вимкнення світла на 18 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла
  • В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 14 грудня
  • Чому введені обмеження

В Україні на середу, 18 грудня, вводять графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження будуть тривати з 7:00 до 20:00. Для побутових споживачів енергетики вводять графіки вимкнення світла в обсязі половини черги.

відео дня

"Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

6 грудня стало відомо про те, що ситуація в енергосистемі покращується, а світла стане більше. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що три діючі атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як нещодавно його різко скоротили як запобіжний захід через атаки на енергосистему країни.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім із яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

Главред також повідомляв про те, що вже з січня 2025 року зміниться принцип відключення світла. Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. З нового року Україну можуть поділити на кілька зон, а світло вимикатимуть не лише за чергами, а й підчергами.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв озвучив невтішний прогноз для великих міст. Він зазначив, що у разі пошкодження енергетичної інфраструктури українські міста можуть опинитися без електрики. Він додає, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу.

Інші новини:

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення відключення відключення світла
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мирні переговори з РФ: у Зеленського назвали головну умову

Мирні переговори з РФ: у Зеленського назвали головну умову

19:53Україна
Очі на лоба від суми: скільки Путін заплатив Кім Чен Ину за солдат та озброєння

Очі на лоба від суми: скільки Путін заплатив Кім Чен Ину за солдат та озброєння

19:50Україна
В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

19:42Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Коли почнеться перемир'я між РФ та Україною: названо умову

Коли почнеться перемир'я між РФ та Україною: названо умову

Останні хвилини життя чоловіка Сєдокової потрапили на відео

Останні хвилини життя чоловіка Сєдокової потрапили на відео

"Просто краса": Альбіна Джанабаєва показала, який вигляд має її донька від Меладзе

"Просто краса": Альбіна Джанабаєва показала, який вигляд має її донька від Меладзе

У Москві знайдений мертвим чоловік Сєдокової: він залишив послання співачці

У Москві знайдений мертвим чоловік Сєдокової: він залишив послання співачці

Навіть із днем народження не привітала: Цимбалюк і його дівчина публічно обірвали зв'язок

Навіть із днем народження не привітала: Цимбалюк і його дівчина публічно обірвали зв'язок

Останні новини

20:16

Як прибрати суперклей зі шкіри рук: спосіб, який швидко допоможе

19:53

Мирні переговори з РФ: у Зеленського назвали головну умову

19:50

Очі на лоба від суми: скільки Путін заплатив Кім Чен Ину за солдат та озброєння

19:42

В Україну суне похолодання: які регіони засипатиме снігом

19:08

Графіки вимкнення світла повертаються: якими будуть обмеження 18 грудня

Військових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - ГорбачВійськових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - Горбач
19:01

Чому Путін буде до останнього вірити, що в нього все йде за планомПогляд

18:56

Меган Маркл і принц Гаррі показали нові фото своїх дітей

18:49

Зеленський зробив заяву щодо діалогу із Трампом і висміяв посередництво Орбана

18:47

Не США і не ЄС: стало відомо, хто взяв на себе військову підтримку України

Реклама
18:20

Сєдокова влаштувала концерт і потрапила до лікарні: професійно ридає

18:04

Корабель подав сигнал лиха: третій танкер РФ за два дні потрапив у катастрофу

17:54

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманВідео

17:46

Росіяни з північнокорейцями третю добу штурмують позиції на Курщині - Сирський

17:32

Прийдуть біди та проблеми зі здоров'ям: що не можна робити з ножем 18 грудня

17:03

"Просто чудова мішень": РФ не жаліє північнокорейців та кидає на "м’ясні штурми"

16:51

Майже ніколи не використовують: для чого потрібен гачок на дверцятах автомобіля

16:49

Два українські фільми - у списку найкращих картин року за версією кіноінституту Британії

16:27

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни новини компанії

16:18

Чим прибрати наліт під обідком унітазу: простий, але дуже ефективний спосіб

16:08

Ніколи не підведуть: експерт визначив найкращих для захисту собакВідео

Реклама
16:00

Не просто ім'я: чому слово "Таня" у Польщі викликає подив і навіть сміх

15:53

Назвав Путіна військовим злочинцем: Бойко вийшов із заявою після допиту в СБУ

15:30

Як почистити сітку динаміка на телефоні: прості лайфхаки працюють на всі 100

15:25

Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест: з'явився перший коментар футболіста

15:13

НАЗК не знайшло у дружини Жупанина підтверджень про легальність походження сотень тисяч доларів і євро актуально

15:00

Більшість водіїв не здогадується: що означає дорожній знак "авто зі стрілкою"

14:55

Україна може повністю закрити небо від атак РФ: Зеленський поясив, що потрібно

14:46

Чи скасовуватимуть у Києві на Новий рік комендантську годину: сказали в КМВА

14:42

"Має бути зупинений": Зеленський назвав одну з найбільших загроз для України

14:31

Військові КНДР дивно реагують на українські дрони: в ЦПД пояснили причину

14:05

Пропозиції не було: в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я"

13:18

Розслідування знущань у 211 бригаді: підозру отримав командир військової частини

13:09

Три найкращі рецепти напрочуд смачної куті: як правильно готуватиВідео

12:54

ЗСУ перейшли до оборони: Україна втратила половину захоплених територій на Курщині - ЗМІ

12:32

Вистачити 100 грам: як позбутися неприємного запаху в машиніВідео

12:07

В Україні вироблятимуть японські пікапи - Мінекономіки

12:06

Де в Україні потеплішає до +10: прогноз погоди на тиждень

11:41

Китайський гороскоп на завтра 18 грудня: Драконам - погана репутація, Тиграм - випробування

11:38

Чи перекине Путін військових КНДР на схід України: генерал попередив про загрозу

11:34

Нардепа Юрія Бойка викликали на допит у СБУ: у чому причина - ЗМІ

Реклама
11:22

Логістика ЗСУ під загрозою: окупанти отримали нове завдання на Донеччині - Петренко

10:51

Партизани завадили наступу росіян на Запорізьку область: деталі

10:45

ЗМІ дізналися, хто стоїть за підривом топ-генерала Кирилова в Москві

10:38

Екс-чоловіка Алсу застукали з найкращою подругою співачки: вона опинилася під крапельницею

10:31

3 знаки зодіаку, які найкраще покажуть себе в політиці

10:30

"У якому я пеклі жила": Сєдокова в істериці вийшла на зв'язок після смерті колишнього чоловіка

10:26

До мирних перемовин треба примушувати не Україну: в Польщі зробили важливу заяву

10:14

Мінус 4% солдатів в одній атаці: у Forbes назвали втрати корпусу КНДР на Курщині

10:04

Останні хвилини життя чоловіка Сєдокової потрапили на відеоВідео

10:03

Відправка військ КНДР в Україну: в США попередили про можливу ескалацію

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти