Графіки вимкнення світла повертаються: якими будуть обмеження 18 грудня

У середу, 18 грудня, графіки вимкнення світла будуть діяти з 7:00 до 20:00.

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Графік вимкнення світла на 18 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Чому введені обмеження

В Україні на середу, 18 грудня, вводять графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження будуть тривати з 7:00 до 20:00. Для побутових споживачів енергетики вводять графіки вимкнення світла в обсязі половини черги.

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"Причина обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - йдеться у повідомленні.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

6 грудня стало відомо про те, що ситуація в енергосистемі покращується, а світла стане більше. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що три діючі атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як нещодавно його різко скоротили як запобіжний захід через атаки на енергосистему країни.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім із яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

Главред також повідомляв про те, що вже з січня 2025 року зміниться принцип відключення світла. Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. З нового року Україну можуть поділити на кілька зон, а світло вимикатимуть не лише за чергами, а й підчергами.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв озвучив невтішний прогноз для великих міст. Він зазначив, що у разі пошкодження енергетичної інфраструктури українські міста можуть опинитися без електрики. Він додає, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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