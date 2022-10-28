Графіки відключень повернуться до планових: в ОП назвали терміни закінчення 'блекауту'

В Україні ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною, підкреслив Кирило Тимошенко.
Масове відключення електроенергії в Україні прокоментував заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Ситуація у сфері енергозабезпечення в Україні залишається екстреною, повідомив він у своєму Telegram-каналі.
Разом з тим він розповів про плани відновлення стабільної подачі електроживлення абонентам в Україні.
"Енергозабезпечення - ситуація залишається екстреною. Продовжуємо працювати. Буде потрібно час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними", - написав Тимошенко.
Відключення електроенергії в Україні
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відключення електроенергії віднедавна інженерами чітко поділяються на два типи - аварійні та стабілізаційні.
У свою чергу в компанії ДТЕК заявили - графіки віялових відключень світла для Києва переглянуть у бік збільшення. Тривалість відключення світла може зрости до шести годин.
Крім того, "Укренерго" скасувало екстрені відключення світла в Київській області, столицю попереджають про тривале обмеження енергопостачання.
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