Графіки відключень повернулись: кому і коли сьогодні вимикатимуть світло

У четвер, 8 серпня, з 17:00 до 22:00 будуть застосовані обмеження споживання для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в Укренерго.
Повідомляється, що буде задіяна одна черга графіка обмеження потужності.
В той же час, споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде.
В Укренерго також назвали причини застосування обмежень. Це:
- дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
- високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.
"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", - наголосили у відомстві.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше говорив, що якщо температура повітря знову підніметься вище 30 градусів, графіки можуть повернути.
У Міненерго заявляли, що ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року.
В той же час, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.
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