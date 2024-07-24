Відключень світла буде менше: до енергосистеми підключено один з атомних блоків

Після виведення із планового ремонту ще одного атомного блоку відключати світло українцям планують менше, вже відсьогодні.

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Менше відключень після виведення з ремонту атомного блоку буде вже сьогодні / Колаж: Главред, фото: flickr

У деяких регіонах України сьогодні, 24 липня, обмеження електроенергії не застосовуватимуть до 18:00. Це пов'язано з тим, що після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків.

Як повідомляє Міненерго, ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових та прикордонних територіях.

Однак на одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це, за інформацією відомства, суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

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Зокрема вже сьогодні у західних та частково південних регіонах обмеження електропостачання заплановані лише з 18:00 до 24:00. Про зміни в графіках попередять обленерго в кожній окремій області.

Щодо знеструмлених міст та сіл, у Міненерго повідомляють, що через складні погодні умови без енергопостачання залишаються 7 населених пунктів у Дніпропетровській області. А через бойові дії та техпорушення залишаються знеструмленими 512 населених пунктів.

Що таке Міністерство енергетики України? Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Нагадаємо, у мережі поширюється велика кількість інформації про те, що Україна нібито продає електрику за кордон. Генеральний директор ДТЕК Ільдар Салєєв відповів на це, що Україна не продає електрику за кордон, а імпортує її із сусідніх країн.

Напередодні стало відомо, що в Україні значно покращиться ситуація з відключенням електроенергії в серпні, вересні та жовтні. В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть.

Раніше повідомлялося, що через удари країни-агресорки Росії по енергетиці в Україні запровадженні графіки вимкнення світла. Для того, щоб дефіцит електроенергії був не таким великим, Україна отримує електроенергію з Європи, як допомогу.

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