Графіки відключень світла: чому вони постійно змінюються, пояснення від YASNO

Постійні атаки РФ на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють створювати стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед.

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Відключення електроенергії в Україні / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Чому графіки відключень світла постійно змінюються

Які чинники ускладнюють створення стабільного прогнозу навіть на кілька днів вперед

У четвер, 21 листопада, графіки відключень електроенергії доволі часто змінювалися протягом дня. Генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook пояснив у чому причина.

Він підкреслив, що такі дні, наприклад, як сьогодні, є складними для енергосистеми.

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"Зранку через обстріли застосовувалися екстрені відключення поза графіком. Пізніше відбулося багато змін у графіках, а обмеження збільшили до 3 черг із 6, тобто до половини споживачів. Деякі групи залишалися без світла майже 7 годин. Якщо у вас відключення тривало ще довше, варто звернутися до свого оператора системи розподілу (ОСР), адже це, ймовірно, вже аварійна ситуація.", – зазначив Сергій Коваленко.

Він написав, що постійно відстежувати графіки складно, але це необхідно. Укренерго коригує їх протягом дня, а регулярні атаки на енергосистему та великі обсяги ремонтних робіт ускладнюють створення стабільного прогнозу навіть на кілька днів вперед.

"Чи це зручно? Ні, але це реальність. Постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед", – визнав гендиректор YASNO.

Коваленко додав, що можна налаштувати сповіщення в ботах і застосунках, щоб бути у курсі змін. А ще – слідкувати за офіційними каналами, зокрема Міненерго й Укренерго.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення електроенергії в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у п'ятницю, 22 листопада, в Україні діятимуть графіки відключень електроенергії. За даними Укренерго, обмеження електропостачання застосовуватимуть у різних обсягах. З 6:00 до 7:00 та з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень, а з 7:00 до 18:00 — дві черги.

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомляв, що графіки відключень світла в Україні можуть скасувати вже на цих вихідних. За його словами, якщо будуть сонячні дні, то сонячна електростанція дасть у мережу до 1 ГВт потужності.

Водночас член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи. Він підкреслив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні".

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Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

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