"Не чув менше ста тисяч": Арахамія заговорив про розкриття втрат ЗСУ у війні

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував питання втрат Збройних сил України у війні з російськими окупантами.
Він запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні. Про це народний депутат повідомив під час панельної дискусії "2024 рік: сценарії для країни", пише LB.ua.
Водночас народний обранець підкреслив, що глава держави ще не ухвалив рішення з цього приводу.
Голова фракції "Слуга народу" вважає, що інформація про втрати України у війні покаже, що вони "не настільки великі", як громадяни самі собі уявляють.
"Коли ви йдете на вулиці і запитуєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше 100 тисяч. А наші втрати набагато менші", - додав Арахамія.
Раніше в Defense Express назвали шокуючу цифру втрат росіян. Ворог зазнає величезних втрат у війні проти України, але офіційні дані не відображають реальних цифр.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку.
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