"Не чув менше ста тисяч": Арахамія заговорив про розкриття втрат ЗСУ у війні

Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні.

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Давид Арахамія прокоментував питання щодо втрат у війні / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скріншот із відео

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував питання втрат Збройних сил України у війні з російськими окупантами.

Він запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України на війні. Про це народний депутат повідомив під час панельної дискусії "2024 рік: сценарії для країни", пише LB.ua.

Водночас народний обранець підкреслив, що глава держави ще не ухвалив рішення з цього приводу.

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Голова фракції "Слуга народу" вважає, що інформація про втрати України у війні покаже, що вони "не настільки великі", як громадяни самі собі уявляють.

"Коли ви йдете на вулиці і запитуєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше 100 тисяч. А наші втрати набагато менші", - додав Арахамія.

Раніше в Defense Express назвали шокуючу цифру втрат росіян. Ворог зазнає величезних втрат у війні проти України, але офіційні дані не відображають реальних цифр.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ оцінили втрати росіян на Авдіївському напрямку.

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