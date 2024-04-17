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Готуються до знищення Кримського мосту: Кузан розповів про нову залізницю РФ

Юлія Закрепа
17 квітня 2024, 18:47
Сергій Кузан заявив, що нова залізна дорога Ростов-Крим ближче до позицій наших військ.
Готуються до знищення Кримського мосту: Кузан розповів про нову залізницю РФ
Кримський міст під загрозою знищення / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан спрогнозував, чи будівництво Росією залізної дороги з Ростова до окупованого Криму може бути спробою підстрахуватися на випадок знищення Кримського мосту.

"Так, ви все правильно зрозуміли. Росії була потрібна залізниця, щоб перекидати через материкову Україну обсяг продукції, який йде Кримським мостом. Тому залізна дорога з Ростова до Криму дійсно потрібна росіянам на випадок знищення Кримського мосту та з метою посилення свого південного угруповання. На півдні у противника набагато гірша логістика, ніж на інших напрямках, тому саме там проводяться наші наступальні дії", - заявив експерт.

Він також наголосив, що залізна дорога Ростов-Крим ближче до позицій наших військ.

відео дня

"Ми можемо уражати її або об'єкти на цій залізниці фактично з лінії фронту. І тут для росіян ситуація стане гіршою, тому що логістичний шлях потрапляє до нашої зони ураження", - додав Кузан.

Хто такий Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву про плани щодо руйнування Кримського мосту. Україна має повне право знищувати об'єкти російських окупантів, які розташовані на захоплених територіях, сказав президент Зеленський.

Кирило Буданов зробив заяву й анонсував "сюрпризи" на Кримському мосту. Кримський міст - важлива мета України, цивільним не рекомендується користуватися естакадою, сказав начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

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